Восемь продуктов InfoWatch получили сертификат совместимости с Deckhouse Kubernetes Platform

ГК InfoWatch и ИТ-компания «Флант» завершили тестирование и подтвердили совместимость продуктов InfoWatch для защиты данных с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) в среде операционной системы Astra Linux SE. Совместное решение соответствует требованиям российских регуляторов к защищённым информационным системам. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform — платформа для запуска и управления кластерами Kubernetes на любой инфраструктуре. Решение автоматизирует до 80% ручных операций, сокращает время подготовки среды разработки до 15 раз и обеспечивает доступность на уровне SLA 99 % (не более 52 минут простоя кластера в год). DKP включена в реестр российского программного обеспечения в классе «Системы контейнеризации и контейнеры», а также имеет сертификат ФСТЭК России: является средством контейнеризации 4 класса защиты и соответствует требованиям по безопасности информации, предъявляемым к 4 уровню доверия.

Совместимость с DKP подтверждена для восьми продуктов линейки InfoWatch: InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Activity Monitor, InfoWatch Device Monitor, InfoWatch Vision, InfoWatch Device Control, InfoWatch Data Discovery, InfoWatch Prediction и InfoWatch Data Access Tracker. Все решения входят в единый реестр отечественного ПО и сертифицированы для применения в регулируемых контурах.

«Переход на микросервисную архитектуру требует надёжной оркестрации, работа с сертифицированными ОС Astra Linux SE создавала определённые сложности из-за ограничений базовых компонентов. Deckhouse Kubernetes Platform решает эту задачу, становясь тем звеном, которое позволяет обеспечить полную совместимость решений InfoWatch с требованиями регуляторов без компромиссов. Для наших клиентов это означает простой путь к построению защищённой инфраструктуры на полностью отечественном стеке технологий», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

«Безопасность современной микросервисной инфраструктуры должна быть сквозной — от уровня ядра ОС до прикладных средств защиты данных. Бизнесу нужен протестированный стек, компоненты которого работают без конфликтов совместимости. Интеграция с продуктами InfoWatch позволяет Deckhouse Kubernetes Platform выступать в роли надёжного фундамента: специализированные ИБ-инструменты встраиваются нативно, обеспечивают защиту данных на всех этапах их жизненного цикла и не снижают производительность приложений», — сказал Айк Татевосян, директор продуктового направления «Информационная безопасность» Deckhouse.