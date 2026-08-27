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VisionLabs и Oberon расширяют сотрудничество в сфере биометрических решений

Разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs и системный интегратор Oberon расширяют сотрудничество в области биометрии. Компании будут вместе развивать проекты по идентификации пользователей, автоматизации контроля доступа и повышению уровня безопасности организаций. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Основной акцент сотрудничества будет сделан на внедрении биометрических технологий в корпоративную и государственную инфраструктуру. Речь идёт о системах распознавания лиц, биометрической аутентификации, интеллектуальной видеоаналитике и интеграции с действующими системами контроля и управления доступом.

Среди продуктов VisionLabs — решения для распознавания лиц, силуэтов, транспорта и других объектов, а также решения для защиты биометрических систем: детектор дипфейков и технология проверки живого присутствия Liveness Detection. Oberon — реализует комплексные проекты на базе решений российских и зарубежных технологических компаний.

Совместные решения могут применяться в финансовом секторе, промышленности, энергетике, транспорте, ритейле, государственных учреждениях и крупных корпоративных структурах. Среди возможных сценариев — проход сотрудников и посетителей на охраняемые объекты, подтверждение личности при доступе к цифровым сервисам, удаленный онбординг клиентов, учет рабочего времени и защита от попыток подмены личности.

Отдельное направление сотрудничества — внедрение биометрии с учетом требований к защите персональных данных и информационной безопасности. Для заказчиков важно обеспечить разграничение прав доступа, защищённое хранение информации, отказоустойчивость и возможность масштабирования системы.

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«Современная биометрическая система должна обеспечивать не только высокую точность распознавания, но и устойчивость к различным видам атак. Проверка того, что перед камерой находится живой человек, обнаружение дипфейков и корректная интеграция с системами безопасности становятся обязательными требованиями в проектах в любой сфере. Вместе с Oberon мы рассчитываем сделать надежные биометрические системы доступными для большего числа российских организаций», — сказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

«Биометрия становится важной частью комплексной системы безопасности. При этом заказчику необходим не отдельный программный продукт, а готовое решение, которое можно встроить в существующую ИТ-инфраструктуру, систему видеонаблюдения и контур информационной безопасности. Экспертиза Oberon позволяет закрывать весь проект — от обследования объекта и проектирования до внедрения и сервисной поддержки», — сказал генеральный директор Oberon Роман Радин.

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