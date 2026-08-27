T2 улучшил связь в Камышине

T2, российский оператор мобильной связи, комплексно расширил покрытие и усилил связь в Камышине. Модернизация позволила повысить стабильность сети и голосовой связи в ряде востребованных городских локаций. В их числе: жилые кварталы, садовые товарищества, Универсальный рынок №1 и другие социально значимые объекты. Об этом CNews сообщили представители T2.

Технические улучшения охватили весь Камышин – от центральных городских локаций до дачных массивов. Инженеры Т2 возвели новые объекты связи, а также модернизировали действующее оборудование на территории Универсального рынка №1, в квартале Нефтяников, улицах Кубанской, Заводской, Пролетарской, Коммунальной и др. Дополнительно базовые станции были также установлены вблизи садовых товариществ «Расцвет» и «Южный-2».

Развитие сети отражается на пользовательской активности. После проведения работ общий объем интернет-трафика в сети T2 в Камышине год к году вырос на 25%, а голосовой трафик – на 70%.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2: «Усиление покрытия в Камышине – лишь один из этапов масштабной программы развития сети в Волгоградской области. Мы последовательно расширяем и модернизируем инфраструктуру в городах и малых населенных пунктах региона, жилых микрорайонах и ключевых городских локациях, местах отдыха и вблизи дачных массивов, а также вдоль автомобильных дорог. При этом качественное развитие сети требует постоянной работы на опережение, даже в условиях внешних ограничений для обеспечения безопасности. Для нас важно не просто реагировать на изменения спроса, а заранее учитывать потребности пользователей, чтобы они могли комфортно пользоваться привычными сервисами в любых сценариях – от повседневного общения и покупок до выполнения рабочих задач. Активность пользователей в Камышине подтверждает, что такой подход дает ощутимый результат и позволяет нам поддерживать высокое качество связи для наших абонентов, где бы они не находились».