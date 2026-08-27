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«СКБ Контур» и ГК «Компьютеры и сети» объявили о стратегическом партнерстве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «СКБ Контур» и ГК «Компьютеры и сети». Сотрудничество направлено на ускорение импортозамещения программного обеспечения и внедрение современных российских цифровых технологий в реальный сектор экономики. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение подписали директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур» Надежда Червова и директор ГК «Компьютеры и сети» Григорий Гасенко.

Цель сотрудничества — совместная разработка комплексных продуктов и пилотирование новых ИТ-направлений. Стороны планируют объединить технологическую экспертизу, а также сфокусироваться на продвижении ИТ-решений и развитии клиентского сервиса.

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Григорий Гасенко, директор ГК «Компьютеры и сети»: «Для нас стратегическое партнерство – это прежде всего возможность расширить набор решений и услуг, которые мы можем предложить нашим заказчикам. Мы хорошо знаем их ИТ-инфраструктуру и понимаем отраслевую специфику. Контур, в свою очередь, обладает сильной продуктовой экспертизой и широкой экосистемой цифровых сервисов. В рамках соглашения мы планируем совместно развивать предложения для заказчиков, интегрировать решения Контура в реализуемые нами проекты и формировать комплексные сценарии их применения».

Надежда Червова, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Суть нашего соглашения в создании долгосрочного и доверительного альянса в сфере цифровой трансформации. Партнерство построено на принципах честного взаимодействия: мы обмениваемся знаниями, совместно работаем с клиентами и усиливаем друг друга в продвижении. Наша главная задача — ускорить проникновение современных российских технологий в реальный сектор экономики».

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