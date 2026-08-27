CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Реглаб» и Академия наук Республики Татарстан заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в области промышленной автоматизации

Компания «Реглаб» и Академия наук Республики Татарстан подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий для автоматизации производственных процессов на предприятиях региона. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Документ предусматривает взаимодействие по целому ряду направлений, включая научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, трансфер технологий между научными разработками и производственными процессами, подготовку кадров, популяризацию науки и инженерных профессий, а также создание и развитие совместного центра промышленной автоматизации для проведения исследований, пилотных проектов и оказания инжиниринговых услуг.

Подписанию соглашения предшествовал многолетний опыт успешного сотрудничества «Реглаб» с промышленными предприятиями Республики Татарстан и открытие в апреле 2026 г. в Казанском федеральном университете специализированной лаборатории, созданной в партнерстве «Реглаб» и инжиниринговой компанией НПП «ГКС». Лаборатория, оснащенная программно-аппаратными комплексами AstraRegul и программируемыми логическими контроллерами Regul, уже зарекомендовавшими себя на крупнейших предприятиях региона, стала флагманской площадкой в Республике Татарстан для подготовки инженерных кадров и реализации стратегии импортозамещения в промышленности. В числе индустриальных партнеров, использующих решения «Реглаб» в Республике Татарстан, – АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-HK», ООО «УК «Шешмаойл», АО «Татэнерго», АО «Аммоний», ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод», предприятия ОЭЗ «Алабуга».

Cтратегическое соглашение с Академией наук Республики Татарстан должно вывести взаимодействие на качественно новый уровень.

Генеральный директор компании «Реглаб» Андрей Ульянов: «Мы видим потенциал в создании совместного центра промышленной автоматизации для генерации и внедрения прорывных технологических решений. Уверен, что объединение нашего промышленного опыта и научного потенциала Академии позволит не только укрепить технологический суверенитет региона, но и задать новые стандарты в области промышленной автоматизации для всей страны».

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Вице-президент Академии наук Республики Татарстан Лейсан Абзалилова: «Мы рады развитию практического сотрудничества с «Реглаб». Сегодня автоматизация промышленных процессов и систем управления производства — это не просто модное слово, а реальная необходимость для развития предприятий. Наше взаимодействие позволит объединить научные наработки с практическим опытом компании. Особенно важно, что мы сможем вместе осуществлять переподготовку специалистов, которые будут внедрять современные системы управления производством на отечественной платформе. Это поможет предприятиям Татарстана внедрять новые технологии более эффективно и с меньшими затратами».

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов: «Республика Татарстан обладает мощным научным и промышленным потенциалом, и наша задача – обеспечить связь между академической наукой и реальным сектором экономики. Академия наук Республики Татарстан выступает интегратором и координатором научного потенциала республики, объединяя через свои отделения ведущих учёных в области инженерных наук, материаловедения, информатики и автоматизации. Подписание стратегического соглашения с компанией «Реглаб» открывает новые возможности для реализации этого потенциала в интересах промышленного комплекса региона. В условиях необходимости технологического суверенитета страны это сотрудничество приобретает особую значимость — программно-аппаратные комплексы AstraRegul и программируемые логические контроллеры Regul уже доказали свою эффективность, и Академия наук готова внести вклад в их дальнейшее развитие и совершенствование».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

В море вышел первый полностью российский тяжелый подводный беспилотник

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще