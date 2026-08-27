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Мобильный интернет в Саратове прибавил до 30% скорости после технического апгрейда

В Саратове обновили инфраструктуру связи. Изменения коснулись всех районов областного центра. Инженеры «МегаФона» модернизировали более 60 базовых станций и запустили дополнительные мощности для расширения сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора провели перенастройку оборудования по всему городу. За счет перевода части радиочастот из сетей 3G в стандарт LTE скорость мобильного интернета в часы пик выросла на 10–30%. Работы затронули как исторический центр, так и развивающиеся районы города. Качество связи повысилось на набережной, площади Кирова, Театральной площади, улице Чернышевского, в парках «Детский» и «Солнечный». Помимо этого, время загрузки цифрового контента уменьшилось в спальных кварталах, частном секторе, транспортных хабах, торговых центрах и пригородных садовых товариществах.

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Кроме того, новое оборудование оператора улучшило покрытие 4G в жилых комплексах, учебных, административных и спортивных учреждениях, а также в прогулочных зонах в районе Саратовского университета. Дополнительный объект связи обеспечил стабильный сигнал на открытых пространствах и внутри зданий. Скорость передачи данных до 120 Мбит/с позволяет за секунды загружать объемные файлы и без задержек работать с любыми профессиональными или повседневными онлайн-сервисами.

«Лето — особый сезон для Саратова, ведь наш город традиционно входит в топ самых доступных туристических направлений страны. В это время к привычной мобильной активности местных жителей добавляется трафик путешественников, увеличивая нагрузку на сеть примерно на 10-15%. Мы заранее создали необходимый запас емкости, используя разные инструменты: построили новые базовые станции, активировали дополнительные частотные диапазоны и провели рефарминг», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

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