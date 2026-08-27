«Думейт» предложил вузам новый подход к прозрачному использованию ИИ в студенческих работах

Российские вузы постепенно переходят от вопроса о том, следует ли запрещать студентам искусственный интеллект, к более практической задаче: как научить студентов использовать новые инструменты грамотно, прозрачно и в соответствии с принципами академической добросовестности. Компания «Думейт» предлагает технологический подход, при котором преподаватель может оценивать не только готовый текст, но и процесс его создания, включая взаимодействие автора с ИИ. Для студента такой подход дает возможность показать собственный вклад в работу и открыто продемонстрировать, для каких задач и каким образом использовались нейросети. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

Проблема становится особенно актуальной на фоне быстрого распространения генеративных сервисов. В июне 2026 г. Минобрнауки заявило о подготовке обязательных модулей по искусственному интеллекту для студентов российских вузов и отдельно обозначило использование ИИ при подготовке курсовых и дипломных работ как один из вызовов для системы высшего образования.

При этом единых правил использования нейросетей в российских университетах пока нет. Как сообщал «Коммерсантъ», собственные регламенты использования ИИ были приняты примерно в 30 из более чем 1000 российских вузов; экспертный совет по академической этике ИИ планирует подготовить типовой локальный нормативный акт для университетов.

Некоторые вузы уже формируют собственные подходы. Например, НИУ ВШЭ допускает использование генеративного ИИ в учебной деятельности при соблюдении определенных требований, в том числе при декларировании характера использования технологии.

Масштаб задачи подтверждают и обезличенные данные системы «Думейт»: признаки использования ИИ обнаруживались хотя бы на одном этапе подготовки в 52% самостоятельных студенческих работ, вошедших в проведенный компанией анализ.

Проверка готовой работы способна выявить признаки генерации текста, однако сама по себе не объясняет, какую роль ИИ сыграл при ее подготовке. Студент мог использовать нейросеть как помощника: обсуждать идеи, уточнять формулировки, искать ошибки, редактировать стиль или проверять отдельные фрагменты. Но возможен и принципиально иной сценарий, когда значительная часть работы создается ИИ без содержательного участия автора.

Для преподавателя это разные ситуации. Поэтому важно видеть не только результат, но и процесс работы над текстом.

Для решения этой задачи компания «Думейт» объединила два собственных продукта — систему анализа академических текстов «Думейт» и среду для подготовки научных работ «Дутрейс» в единый сценарий.

«Дутрейс» — среда для подготовки научных текстов со встроенным ИИ-ассистентом.

В «едином окне» автор может писать работу, обращаться к ИИ за информацией и поручать ему отдельные операции с документом: искать и исправлять ошибки, улучшать формулировки, менять стиль текста и выполнять другие задачи.

При этом история взаимодействия с ИИ сохраняется. «Дутрейс» позволяет сформировать отчет о вкладе человека в текст и предоставить преподавателю или научному руководителю доступ к работе. В результате преподаватель видит не только итоговый документ, но и то, как студент над ним работал: как развивался текст, когда использовался ИИ и какие запросы ему задавались.

Для самого студента такая прозрачность тоже важна: она позволяет не скрывать использование современных инструментов, а показать, что ИИ применялся осмысленно и не подменял самостоятельную работу.

«Для университетов важно не просто установить правила использования ИИ. Студент должен понимать, какое применение технологии допустимо, а преподаватель — иметь возможность объективно увидеть вклад самого автора. Прозрачная история работы с ИИ позволяет сделать новые инструменты не источником постоянных подозрений, а частью нормального образовательного процесса», — сказал Юрий Чехович, заведующий лабораторией Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, руководитель компании «Думейт», к.ф.-м.н.

Этому же подходу соответствует образовательное направление компании. На базе системы «Дутрейс» с 1 сентября 2026 г. студенты ведущих российских вузов будут писать свои первые научные работы совместно с ИИ, не выходя за рамки этики.

По мере распространения генеративного ИИ вопрос для университетов меняется. Все менее продуктивным становится простое выяснение, «использовал студент нейросеть или нет». Гораздо важнее понять, как именно она использовалась и какой вклад в итоговую работу внес сам студент. Связка «Думейт» и «Дутрейс» предлагает для этого технологическую основу: помочь студенту подготовить более качественную работу, а преподавателю — увидеть и результат, и процесс ее создания.