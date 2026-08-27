«ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость девелоперов Республики Мордовия

ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) при поддержке Минстроя России и Правительства Республики Мордовия провела стратегическую сессию для застройщиков, где представила результаты оценки цифровой зрелости девелоперов региона. В исследовании приняли участие все 15 компаний, которые строят жильё в республике. По данным наш.дом.рф, на август 2026 года они реализуют 28 многоквартирных домов общей площадью 204 тыс. кв. м. За год количество новых запусков увеличилось на 41%.

Средний уровень цифровой зрелости девелоперов Мордовии составил 18%. При этом цифровые инструменты уже используются на разных этапах работы компаний. Наиболее высокий показатель зафиксирован в эксплуатации — 27%, далее идут продажи — 19% и проектирование — 18%. Разрыв уровня цифровой зрелости в зависимости от объёма строительства также показывает потенциал для дальнейшего развития: средние девелоперы с объёмом строительства 20–50 тыс. кв. м. в год имеют средний уровень цифровой зрелости 27%, тогда как у малых компаний с объёмом до 20 тыс. кв. м. показатель составляет 16%, что соответствует базовому уровню.

«Цифровая трансформация строительной отрасли — одно из ключевых условий повышения эффективности жилищного строительства и достижения национальных целей. Результаты оценки цифровой зрелости девелоперов Республики Мордовия показывают, что регион обладает значительным потенциалом для внедрения современных технологий. Последовательное развитие цифровых компетенций, применение технологий информационного моделирования и переход к управлению строительством на основе данных позволят повысить производительность отрасли, качество принимаемых решений и устойчивость реализации проектов», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«Цифровизация жилищного строительства должна быть направлена на достижение системного результата — повышение качества, доступности и безопасности жилья, а также формирование современной городской среды. Использование цифровых технологий создаёт основу для более прозрачного и эффективного управления строительными проектами, помогает контролировать сроки и качество работ и способствует повышению комфорта и качества жизни граждан», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.PФ Николай Козак.

Технологии информационного моделирования (ТИМ) применяют 21% застройщиков Мордовии. Компании, которые уже используют ТИМ/BIM, отмечают практический эффект от технологии: снижение количества ошибок в проектной документации до 80% на ранних стадиях и ускорение извлечения информации из проекта для расчёта объёмов работ и стоимости строительства в 1,5 раза.

«Для Республики Мордовия цифровизация строительной отрасли — это возможность сделать процессы управления проектами более прозрачными и эффективными, а внедрение современных технологий — последовательная задача, которую важно решать вместе с участниками рынка. Результаты оценки позволяют увидеть текущий уровень цифровой зрелости девелоперов и определить направления дальнейшей работы. Подписание соглашения о сотрудничестве с „ДОМ.РФ Технологии“ позволит системно развивать цифровые компетенции, внедрять современные инструменты в строительстве и создавать условия для их более широкого применения в регионе», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Алексей Гришакин.

Экспертную и методологическую поддержку компаниям отрасли оказывает центр компетенций «Эксперт.дом.рф», созданный ИТ-компанией «ДОМ.РФ Технологии» при поддержке Минстроя России. Центр помогает девелоперам выстраивать цифровые процессы, внедрять технологии информационного моделирования и отечественные программные решения, развивать применение искусственного интеллекта и цифровые компетенции сотрудников, что создаёт основу для дальнейшего развития цифровых компетенций и расширения практики применения технологий в строительстве.