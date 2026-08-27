«Диасофт» расширил возможности Digital Q.Security и представил навык для ИИ-агентов, позволяющий выполнять умное администрирование модуля аутентификации

Компания «Диасофт» расширила возможности решения Digital Q.Security и добавила навык для настройки аутентификации через ИИ-агентов. Это ускоряет настройку доменов аутентификации, снижает нагрузку на специалистов и упрощает выполнение сложных административных задач. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

ИИ-агент может выполнять настройку как по описанию на естественном языке, так и по техническому заданию специалистов ИБ, автоматически преобразуя требования в необходимые конфигурации системы.

Новые возможности Digital Q.Security

Настройка параметров строгости аутентификации. ИИ-агент позволяет изменять уровень строгости аутентификации и выполнять другие настройки домена по текстовому запросу.

Управление конфигурацией OIDC-клиентов и ролевой моделью. Поддерживается добавление и удаление доверенных приложений, настройка областей доступа, ролевой модели пользователей и других конфигурационных элементов домена аутентификации.

Создание потоков аутентификации. По требованиям заказчика ИИ-агент формирует нужные сценарии аутентификации: с многофакторной проверкой (MFA), различными уровнями доверия (LoA) и аутентификацией через внешние системы.

Аудит ролевой модели пользователей. ИИ-агент анализирует текущие роли пользователей и выявляет избыточные права, помогая оптимизировать управление доступом.

«Использование ИИ-агентов в задачах администрирования позволяет сократить время настройки системы и снизить вероятность ошибок при выполнении сложных конфигурационных операций. Благодаря работе с естественным языком специалисты быстрее реализовывают требования заказчиков, а аудит ролевой модели помогает поддерживать актуальность и безопасность системы управления доступом. ИИ-агент берет на себя выполнение, а человек контролирует результат», – отметил Андрей Кузнецов, руководитель продукта Digital Q.Security компании «Диасофт».

Новые возможности управления аутентификацией и авторизацией Digital Q.Security помогают организациям быстрее вносить изменения в систему аутентификации и повышать эффективность управления доступом без лишней ручной работы. ИИ-агенты разгружают ИБ-специалистов и позволяют оперативно адаптировать систему под бизнес-задачи.