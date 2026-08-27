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«1С-Рарус» автоматизировала склад «А1 Дистрибьюшн»

Команда «1С-Рарус» автоматизировала склад многопрофильного производителя упаковки «А1 Дистрибьюшн». На базе «1С-Рарус:WMS» организован порядок в хранении сырья и готовой продукции, удалось ускорить складские операции и вдвое сократить время на инвентаризацию. Об этом CNews сообщил представитель «1С-Рарус».

«А1 Дистрибьюшн» производит под брендом DoECO картонную упаковку для еды на вынос, кондитерских и хлебобулочных изделий. Компания создает современную крафтовую упаковку без химических отбеливателей и с уникальным покрытием, которое защищает от влаги и жира.

Произведенная упаковка до отправки заказчикам хранится на собственном складе компании.

Для ускорения работы, сокращения количества ошибок и возможных рекламаций от клиентов склад решили выделить в отдельный контур. Партнером проекта стала компания «1С-Рарус», которая рекомендовала решение «1С-Рарус:WMS» для складской логистики с последующей интеграцией с учетной системой центрального офиса. Все задачи компании удалось решить типовым функционалом, без значительных доработок. Теперь на складе автоматизированы основные операции: приемка и размещение сырья для производства, хранение готовой продукции, отгрузка товаров клиентам.

Чтобы упростить работу сотрудников склада, команда «1С-Рарус» также помогла внедрить терминалы сбора данных (ТСД) и дополнительно настроила печать этикеток для сырья, продукции, палет и ячеек.

По итогам проекта настроен моментальный обмен данными между складом и офисом. «1С-Рарус:WMS» полностью интегрирован с «1С:Управление нашей фирмой», обмен документами происходит автоматически, за несколько секунд.

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Обеспечена актуальность данных по остаткам. Между складской и учетной системами настроена сверка остатков. Сотрудникам склада это помогает вовремя находить расхождения и их причины, а отдел продаж видит корректные остатки, может планировать отгрузки клиентам и управлять сроками доставки. До минимума сведена пересортица.

Выросла скорость отгрузки и приемки. С помощью WMS-системы организовали адресное хранение, которое упростило сборку и комплектацию. На ТСД сотрудники мгновенно получают задание: данные о товарах и ячейках — а также рекомендации по размещению новой партии, что значительно увеличило оперативность и точность работы.

Вдвое ускорено проведение инвентаризации. Раньше позиции подсчитывали вручную и затем вносили в программу. Теперь инвентаризацию проводят с ТСД. Это полностью исключило ошибки в подсчетах и сократило трудозатраты персонала.

Максим Аржевикин, начальник склада «А1 Дистрибьюшн», сказал: «Компания производит более 100 видов упаковки — от коробок для наггетсов, бургеров и ланч-боксов до крафт-пакетов, лотков для пиццы и держателей для стаканов. Значительная доля заказов — это индивидуальные разработки под требования клиентов: нестандартные размеры, дизайн, покрытия. Ручной поиск таких позиций на складе занимал много времени и порой приводил к ошибкам при комплектации. Внедрение WMS-системы от «1С-Рарус» позволило обеспечить оперативный обмен с офисом и полный контроль остатков на складе. В результате отгрузки стали быстрее, клиенты из HoReCa получают заказы точно в срок. Мы планируем развивать систему для маркировки кодов коробок и под рост производства».

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