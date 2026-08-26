В Иркутской библиотеке открылся ночной читальный зал с RFID-шкафом для доступа к книгам в вечернее и ночное время

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского первой среди публичных библиотек России открыла ночной читальный зал. С 20:00 до 8:00 посетители могут получать заранее заказанные издания и возвращать их без участия библиотекаря. За автоматизацию выдачи и возврата литературы отвечает RFID-шкаф производства «РСТ-Инвент». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Раньше работа с библиотечным фондом заканчивалась вместе с рабочим днем библиотекаря. Теперь студенты, готовящиеся к сессии по ночам, научные сотрудники с плотным графиком и просто увлеченные читатели могут прийти в библиотеку поздним вечером или ночью и продолжить работу с нужными изданиями.

Формат ночного читального зала не предполагает выдачи книг на дом: литературой и документами пользуются в специально оборудованной зоне внутри библиотеки. Пространство включает удобный холл для работы, а его технологическим ядром выступает RFID-шкаф RST-PM 100 — именно он делает возможной автономную работу зала без сотрудников в ночные часы.

Издание можно заказать любым удобным способом: через электронный каталог библиотеки (i.irklib.ru), по телефону или заранее на кафедре выдачи. Библиотекарь находит издания, размещает их в ячейке шкафа и уведомляет читателя о готовности заказа.

Читатель приходит в удобное для себя время, прикладывает к шкафу читательский билет или сканирует штрихкод — ячейка открывается, а книги автоматически записываются на его формуляр. При возврате издание помещается в книгоприемник шкафа. Вся информация автоматически передается в АБИС.

«Ночной читальный зал с RFID-шкафом — это ответ на современный ритм жизни и конкретный шаг к повышению качества библиотечного обслуживания. Библиотека всегда стремится быть удобной для читателя, и теперь эта гибкость проявляется сразу в двух аспектах: в графике работы и в доступе к фонду. В «Молчановке» хранится богатое собрание научных и специализированных изданий, которых нет в открытом доступе в интернете и которые нельзя получить нигде, кроме библиотеки. Раньше поработать с такими материалами можно было только в рабочие часы, теперь практически в любое удобное время. Это делает фонд по-настоящему доступным, а саму библиотеку — современным пространством, куда хочется возвращаться», — отметила Лариса Сулейманова, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Ночной читальный зал решает сразу несколько системных проблем библиотек — от несовпадения графика работы с потребностями читателей до дефицита персонала и ограниченного доступа к уникальным фондам.

Часы работы библиотеки и свободное время читателя чаще всего не совпадают. Студенты, исследователи, научные специалисты, работающие люди заняты именно тогда, когда учреждение открыто. Ночной формат снимает это противоречие без расширения штата.

Это же решает и кадровую проблему: библиотеки, особенно региональные, испытывают дефицит персонала и не могут позволить себе увеличенный график работы, включая выходные дни. RFID-шкаф фактически становится новым «сотрудником», который работает круглосуточно и самостоятельно выполняет поиск, идентификацию и фиксацию операций в АБИС.

Самый важный момент — доступ к уникальным фондам. Редкие издания и архивные документы часто невозможно найти в интернете или получить где-либо, кроме библиотеки. Раньше доступ к ним ограничивался рабочими часами учреждения, теперь формат расширяется до круглосуточного.

«Еще пять–семь лет назад RFID в библиотеке воспринимался как удобная опция — что-то полезное, но второстепенное. Сегодня мы видим другую картину: технология становится основой сервисной модели библиотеки. Ночной читальный зал в Иркутске это доказывает. Библиотека перестает быть учреждением с фиксированными часами работы и начинает жить в круглосуточном режиме, как и сами читатели. Мы называем это тихой революцией: она не сразу заметна снаружи, но меняет саму суть того, что такое доступ к знаниям. И судя по количеству запросов, которые сегодня получает отрасль, от муниципальных библиотек до крупнейших региональных учреждений, — это устойчивый тренд на ближайшие годы», — сказал Дмитрий Сазонов, региональный директор компании «РСТ-Инвент».