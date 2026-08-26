CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Улей»: геймификация и пульс-опросы объединили 2 000+ сотрудников федерального дистрибьютора «ФК Гранд Капитал»

Digital HR-компания «Улей» реализовала проект по модернизации корпоративного портала фармацевтического дистрибьютора «ФК Гранд Капитал». Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Новая коммуникационная среда реализована на базе «Битрикс24» с использованием модулей «Улей: Геймификация» и «Улей: Опросы». Внутренняя валюта «Спасибо» позволяет сотрудникам из любых городов поощрять друг друга за достижения и обменивать баллы на мерч. Опросы переведены на портал, что сократило трудозатраты HR и ИT на сбор и обработку данных.

Готовые решения «Улья» позволили объединить более 2 тыс. сотрудников в едином цифровом пространстве. Сотрудники получили инструмент нематериальной мотивации и обратной связи, а компания – современную платформу для укрепления корпоративной культуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Россиян спасут от опасного ИИ Ozon и Wildberries. Подготовлено постановление с расходами на 3 миллиарда

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще