CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Steplife выпускает первый в России полностью локализованный купальный гидравлический коленный модуль

Компания Steplife, российский производитель бионических протезов, приступил к выпуску купального гидравлического коленного модуля Steplife X7Lock с механизмом блокировки коленного шарнира. Данный коленный модуль является первым серийным изделием Steplife такого типа и первым водостойким модулем на российском рынке, компоненты для которого будут полностью производиться в России. На сегодняшний день завершены все инженерные испытания прототипа; в начале сентября 2026 г. состоится запуск изделия в малосерийное производство на одном из предприятий экосистемы Steplife. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Steplife X7L — купальный гидравлический коленный модуль для протезов нижних конечностей с механизмом блокировки коленного шарнира. Конструкция предназначена для эксплуатации в условиях контакта с водой или погружения. Модуль успешно прошел эксплуатационные испытания в различных типах воды: хлорированная, морская и солёная, и получил уровень защиты IP68. Степень защиты IP68 означает, что устройство полностью защищено от попадания пыли и выдерживает длительное погружение в воду на глубину более 1 метра по условиям производителя. Расшифровка кода: IP — международный стандарт защиты оболочки (Ingress Protection), 6 — максимальная защита от твердых частиц. Пыль и грязь не могут проникнуть внутрь корпуса, 8 — защита от воды при погружении глубже 1 метра на время, которое устанавливает сам изготовитель.

На протезе с модулем Steplife X7L пользователи могут принимать душ или ванну, а также, купаться в водоемах и бассейнах, с сохранением гидравлического управления движением и контролируя устойчивость.

Для создания данного модуля инженерами Steplife была подготовлена конструкторская документация, разработана кинематика и компоновка. В X7L была применена улучшенная версия базовой модели запорного механизма, используемая в ранее выпущенном коленном модуле Steplife P7Lock. Компания планирует осуществлять изготовление деталей и узлов, проводить финальную сборку и последующие модернизации модуля рамках собственной производственной экосистемы, локализованной в России.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Проект по созданию Steplife X7L ориентирован на занятие промежуточной рыночной ниши между простыми механическими коленными узлами и сложными микропроцессорными системами.

«На российском рынке развивается производство гидравлических коленных модулей, но эта ниша пока еще низкоконкурентна в силу того, что в ней еще мало зрелых проработанных продуктов с гидравликой. В отрасли существует потребность в современном высокофункциональном изделии, которое может заполнить разрыв между двумя противоположными классами: дорогостоящими микропроцессорными модулями и простыми механическими. Думаю, что здесь мы выступаем флагманами, выпустив это изделие и добавив в него возможность безопасной эксплуатации в воде, - сказал генеральный директор компании Steplife Иван Худяков. – Коленный модуль Steplife X7L является полностью российским продуктом. Производственные мощности Steplife позволяют нам создать новую массовую платформу коленного модуля, ускорить масштабирование, упростить ремонт и сервис, оперативно вносить изменения в конструкторскую документацию и занять новую нишу купальных коленных модулей с хорошей кинематикой и высокой надежностью».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Россиян спасут от опасного ИИ Ozon и Wildberries. Подготовлено постановление с расходами на 3 миллиарда

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще