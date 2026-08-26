Steplife выпускает первый в России полностью локализованный купальный гидравлический коленный модуль

Компания Steplife, российский производитель бионических протезов, приступил к выпуску купального гидравлического коленного модуля Steplife X7Lock с механизмом блокировки коленного шарнира. Данный коленный модуль является первым серийным изделием Steplife такого типа и первым водостойким модулем на российском рынке, компоненты для которого будут полностью производиться в России. На сегодняшний день завершены все инженерные испытания прототипа; в начале сентября 2026 г. состоится запуск изделия в малосерийное производство на одном из предприятий экосистемы Steplife. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Steplife X7L — купальный гидравлический коленный модуль для протезов нижних конечностей с механизмом блокировки коленного шарнира. Конструкция предназначена для эксплуатации в условиях контакта с водой или погружения. Модуль успешно прошел эксплуатационные испытания в различных типах воды: хлорированная, морская и солёная, и получил уровень защиты IP68. Степень защиты IP68 означает, что устройство полностью защищено от попадания пыли и выдерживает длительное погружение в воду на глубину более 1 метра по условиям производителя. Расшифровка кода: IP — международный стандарт защиты оболочки (Ingress Protection), 6 — максимальная защита от твердых частиц. Пыль и грязь не могут проникнуть внутрь корпуса, 8 — защита от воды при погружении глубже 1 метра на время, которое устанавливает сам изготовитель.

На протезе с модулем Steplife X7L пользователи могут принимать душ или ванну, а также, купаться в водоемах и бассейнах, с сохранением гидравлического управления движением и контролируя устойчивость.

Для создания данного модуля инженерами Steplife была подготовлена конструкторская документация, разработана кинематика и компоновка. В X7L была применена улучшенная версия базовой модели запорного механизма, используемая в ранее выпущенном коленном модуле Steplife P7Lock. Компания планирует осуществлять изготовление деталей и узлов, проводить финальную сборку и последующие модернизации модуля рамках собственной производственной экосистемы, локализованной в России.

Проект по созданию Steplife X7L ориентирован на занятие промежуточной рыночной ниши между простыми механическими коленными узлами и сложными микропроцессорными системами.

«На российском рынке развивается производство гидравлических коленных модулей, но эта ниша пока еще низкоконкурентна в силу того, что в ней еще мало зрелых проработанных продуктов с гидравликой. В отрасли существует потребность в современном высокофункциональном изделии, которое может заполнить разрыв между двумя противоположными классами: дорогостоящими микропроцессорными модулями и простыми механическими. Думаю, что здесь мы выступаем флагманами, выпустив это изделие и добавив в него возможность безопасной эксплуатации в воде, - сказал генеральный директор компании Steplife Иван Худяков. – Коленный модуль Steplife X7L является полностью российским продуктом. Производственные мощности Steplife позволяют нам создать новую массовую платформу коленного модуля, ускорить масштабирование, упростить ремонт и сервис, оперативно вносить изменения в конструкторскую документацию и занять новую нишу купальных коленных модулей с хорошей кинематикой и высокой надежностью».