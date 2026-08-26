Российские светодиоды впервые включили в Реестр по новым правилам

Предприятие холдинга GS Group первым из российских производителей внесло в Реестр российской промышленной продукции отечественные светодиоды под брендом GS Led, которые соответствуют новым требованиям ПП №719, действующим с 1 января 2026 г. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Среди них — происхождение ключевых компонентов и материалов — кристалла, корпуса, люминофора, оптического компаунда, клея, паяльной пасты, упаковки и других элементов, выполнение процедуры корпусирования светодиода и проведение контрольных испытаний, а также наличие полного комплекта российской конструкторской документации.

«Соответствие новым требованиям стало возможным благодаря развитию отечественного производства сопутствующих компонентов, необходимых для выпуска светодиодов, укреплению кооперации между производителями светодиодов и поставщиками таких товаров, а также профессионализму команды GS Led», — сказал исполнительный директор GS Led Андрей Мартынов.

В Реестр несколько сотен видов светодиодов GS Led в корпусах 2835, 3030, 5050. В числе прочих — самый мощный светодиод в России типоразмера 5050S на основе 12 кристаллов, изделия для паркового освещения с ультратеплым светом, линейки светодиодов с повышенной светоотдачей, защитой от серы и для особых сценариев, требующих более точной передачи цвета, например, для освещения картинных галерей, фотостудий и выставочных залов, а также для использования в медицинских учреждениях.

Номинальная электрическая мощность изделий, включенных в реестр, — от 0,5 до 6,0 Вт; диапазон цветовых температур — от 2 000 до 6 500 К; возможный индекс цветопередачи — до CRI 98+ — самого высокого показателя на мировом рынке. Светодиоды рассчитаны под напряжение от 3 до 24 В.

Светодиоды GS Led предназначены для промышленного, внутреннего и уличного освещения. Производство осуществляется на базе инновационного кластера «Технополиса GS» — инвестиционного проекта холдинга GSGroup в городе Гусеве Калининградской области. На предприятиях кластера выполняются все технологические операции, необходимые для признания светодиода российским.

Разработка и проектирование светодиодов осуществляются собственным R&D-центром, где реализуется полный цикл опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.