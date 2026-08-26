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МТС прокачала LTE вблизи Мясокомбината, где производят ту самую улан-удэнскую тушенку

МТС усилила LTE-покрытие в Улан-Удэ. Благодаря установке нового телеком-оборудования в микрорайоне Мясокомбинат Октябрьского района скорость мобильного интернета выросла вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стабильную голосовую связь и ускоренный мобильный интернет МТС получили несколько тысяч жителей микрорайона, проживающих в многоэтажных домах и частном секторе. Обновленная сеть покрывает также социально-значимые объекты микрорайона, в том числе территорию улан-удэнского мясоконсервного комбината, местный Дом культуры, магазины, социальные учреждения, железнодорожную станцию «Заудинский» и др. Теперь сотрудники мясокомбината и жители микрорайона могут с комфортом пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе совершать звонки по современной технологии VoLTE.

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Микрорайон Мясокомбинат в Улан-Удэ – это бывший крупный центр пищевой промышленности Дальнего Востока, а ныне семейный жилмассив. В годы Великой Отечественной войны именно здесь производилась значительная часть мясной продукции и знаменитой тушенки для обеспечения фронта. Сегодня здесь работают современные предприятия пищевой промышленности и по-прежнему производят тушеную говядину, которая популярна далеко за пределами региона и часто покупается в качестве гастрономического сувенира.

«Мы планомерно обеспечиваем присутствие нашей сети не только в жилых кварталах, но и в деловых и социально-значимых точках региона – больницах, торгово-развлекательных центрах, офисных комплексах, гостиницах, промышленных зонах и производственных площадках. Это не только создает комфортные условия для сотрудников компаний, но и открывает бизнесу дополнительные возможности для повышения эффективности. Например, на пищевом производстве быстрый интернет позволит использовать интеллектуальные системы видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение санитарных норм, или решения на базе интернета вещей для контроля температуры и влажности в камерах хранения сырья и готовой продукции. Уверена, что и бизнес, и жители микрорайона оценят нашу обновленную сеть по достоинству», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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