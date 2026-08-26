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Mont предложит партнерам новую версию коммуникационной платформы CommuniGate Pro 6.5.6

ГК Mont расширяет портфель продуктов для корпоративных коммуникаций — партнерам теперь доступна обновленная версия российской платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.6 от отечественного разработчика АО «СБК». Обновленная версия расширяет возможности веб-интерфейса, улучшает MAPI-коннектор для корпоративных пользователей Windows и повышает стабильность работы с календарями. Об этом CNews сообщили представители Mont .

Ключевой особенностью CommuniGate Pro 6.5.6 стал улучшенный веб-интерфейс, а также новые инструменты для интеграции с корпоративной инфраструктурой Windows. Обновления ориентированы на решение повседневных задач пользователей, а также упрощают работу ИТ-администраторов, что важно для российских предприятий, стремящихся к цифровизации внутренних коммуникаций на базе отечественных решений.

Веб-интерфейс получил ряд новых функций, ускоряющих рабочие процессы. Пользователи могут создавать календарное событие непосредственно из письма, что облегчает планирование. При добавлении адресатов в письмо или событие система автоматически подтягивает контакты, в том числе из внешних справочников. Релиз включает полноценную функцию предоставления доступа к календарю, включая публичный доступ по уникальной ссылке. Появилась возможность изменять язык интерфейса, настраивать уведомления о доставке и прочтении писем, а также создавать собственные почтовые правила для автоматической обработки входящих сообщений. Интерфейс позволяет изменять ширину сайдбара, а при наведении на папку система отображает ее полное имя и размер.

Пользователи также получили возможность отзывать отправленные сообщения, а платформа группирует письма в беседы, упрощая работу с перепиской. В бэкенд-части команда разработчиков продолжила улучшать работу с календарями и сериями повторяющихся событий, начатую в предыдущем релизе, что повышает общую стабильность платформы.

Среди нововведений для администраторов и ИТ-специалистов CommuniGate Pro 6.5.6 добавили доработанный MAPI-коннектор. Разработчики подготовили MSI-инсталлятор для 64-разрядных версий Windows, что позволяет устанавливать коннектор централизованно через групповые политики сразу для всех пользователей. Это важно для крупных предприятий с распределенной инфраструктурой.

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Для повышения безопасности на страницу авторизации добавлены QR-код и ссылка для применения алгоритма односторонней аутентификации (TOTP), что упрощает первичную настройку двухфакторной аутентификации (2FA).

«Благодаря экспертизе Mont в дистрибуции корпоративного ПО и развитой партнерской инфраструктуре, мы можем быстрее доносить до рынка новые версии платформы с их расширенными возможностями. Это особенно важно для крупных заказчиков, которым необходима не только качественная технология, но и надежная цепочка поставки, техническая поддержка и сопровождение проектов на всех этапах внедрения», – сказал Борис Моисеев, директор департамента разработки CommuniGate Pro.

«Включение CommuniGate Pro 6.5.6 в наш портфель позволит партнерам предложить заказчикам актуальную версию зрелой российской платформы унифицированных коммуникаций. На рынке сложился устойчивый спрос на комплексные коммуникационные решения, а мы стремимся обеспечивать партнеров не только продуктами, но и необходимой экспертизой для реализации проектов цифровой трансформации», — сказал Артем Соколов, руководитель отдела инфраструктурных решений ГК Mont .

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