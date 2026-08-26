ИИ-агенты в Digital Q.BPM ускорят разработку бизнес-процессов

ИТ-специалисты «Диасофт» добавили ИИ-агентов в Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования, автоматизации и исполнения бизнес-процессов. ИИ-агенты в составе платформы работают со спецификацией, понимают бизнес-логику, участвуют в проверке процессов и сопровождают систему после запуска. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

Одна из ключевых возможностей ИИ-агента в Digital Q.BPM – проектирование процессов в нотации BPMN 2.0 на основе текстового описания. Агент последовательно составляет список узлов и на его основе проектирует графическую схему бизнес-процесса, то есть полноценную BPMN-модель.

Автоматическая генерация BPMN-моделей из текстовых описаний на естественном языке – одно из самых востребованных направлений в современном BPM. ИИ-агент в Digital Q.BPM не только создает процесс с нуля, но и помогает его изменять и дополнять в процессе итеративной доработки.

Еще одна полезная возможность – настройка бизнес-процессов и создание его графической схемы без навыков программирования. Специалист может написать скрипт с помощью текстового промта. При этом агент в платформе от «Диасофт» не просто генерирует код, но и комментирует его, делая логику прозрачной для последующего сопровождения.

Генеративный ИИ уже сегодня способен писать значительные объемы программного кода. Однако по мере роста доли автоматически созданного кода появляется новая проблема – сопровождение. Если логика решения не документируется и остается понятной только модели, стоимость дальнейшей поддержки начинает быстро расти. Digital Q.BPM со встроенным ИИ автоматически объясняет принятую логику, комментирует полученный код и формирует понятное описание изменений. Благодаря этому разработчик получает не просто готовый результат, а полностью сопровождаемое решение, которое сможет поддерживать любая команда.

Даже «сырые» LLM без специального обучения способны эффективно понимать BPMN-модели и отвечать на запросы о них на синтаксическом, логическом и семантическом уровнях. Проверка моделей является частью управляемого производственного процесса Digital Q. ИИ-агент в Digital Q.BPM не принимает решения самостоятельно – он анализирует процесс в рамках единых правил платформы, проверяет соответствие бизнес-логике, выявляет потенциальные проблемы, оценивает критичность найденных отклонений и предлагает варианты исправления. Такой подход позволяет предотвращать ошибки на ранних стадиях и существенно сокращает цикл согласования.

В отличие от большинства представленных на рынке ИИ-помощников, которые работают как внешние ассистенты и генерируют отдельные артефакты по запросу пользователя, ИИ в Digital Q.BPM встроен в единый производственный контур. Его работа опирается на машиночитаемую спецификацию процесса, а результаты автоматически проходят встроенные проверки и становятся частью единого жизненного цикла разработки. Такой подход принципиально отличается от решений, где ИИ остается изолированным инструментом без промышленной оркестрации процессов.

Кроме того, использование закрытых ИИ-сервисов зачастую приводит к vendor lock-in – зависимости от конкретного поставщика технологий. В Digital Q.BPM оркестрация ИИ встроена в платформу, что обеспечивает управляемость процессов, снижает риск рассинхронизации между требованиями, моделью процесса и реализованным приложением и позволяет масштабировать автоматизацию без привязки к отдельным ИИ-инструментам.

ИИ-агент способен анализировать бизнес-логику процессов и автоматически формировать документацию по результатам анализа. Диаграмму можно выгрузить в отдельный документ, что многократно облегчает подготовку регламентов и текстового описания процессов. Это особенно актуально для компаний, которым нужно поддерживать актуальную процессную документацию в соответствии с внутренними и регуляторными требованиями.

Сегодня искусственный интеллект все глубже интегрируется в корпоративные системы – CRM, BPM-платформы и решения для управления данными. Поэтому развитие ИИ-функциональности становится одним из ключевых направлений для подобных продуктов.

«Диасофт» планирует развивать ИИ-агентов и постепенно расширять набор специализированных агентов. В компании рассчитывают, что в перспективе ИИ-агенты смогут взять на себя до 80% рутинных задач, связанных с проектированием и сопровождением бизнес-процессов.