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ICL Services проведет бесплатную диагностику готовности к внедрению ИИ

Продуктово-сервисная компания ICL Services запустила предложение для корпоративных заказчиков, которое позволяет оценить уровень готовности компании к применению искусственного интеллекта, выявить бизнес-процессы, где ИИ сможет дать реальный результат, и сформировать приоритетные направления для дальнейшей проработки. Такой подход помогает снизить риск инвестиций в пилотные проекты и понять, с каких задач целесообразно начинать внедрение ИИ. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В рамках диагностики эксперты ICL Services знакомятся с особенностями компании, текущими задачами и подходами к использованию ИИ, проводят рабочие встречи с ключевыми представителями компании и оценивают текущий уровень зрелости применения технологий. Затем совместно определяются потенциальные сценарии использования ИИ. Диагностика занимает две-три недели и не предполагает длительного аудита всех подразделений и бизнес-процессов.

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Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

По итогам формируется понимание, где внедрение ИИ может дать наибольший эффект, приоритизированный перечень перспективных инициатив, независимая экспертная оценка текущего уровня зрелости применения ИИ и рекомендации по дальнейшим шагам. Для компаний, которые уже определили направления применения искусственного интеллекта, ICL Services также предлагает бесплатную разработку стратегии и дорожной карты ИИ-трансформации с расчетом стоимости.

Бесплатная экспресс-диагностика готовности бизнеса к внедрению ИИ доступна до 30 сентября 2026 г. Предложение ориентировано на средние и крупные компании, госкорпорации и бюджетные организации с высокой сложностью ИТ-инфраструктуры. Оставить заявку можно на сайте ICL Services.

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