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«Элар» модернизировала цифровую платформу Государственного архива общественно-политической истории Воронежской области

Корпорация «Элар» завершила очередной этап развития цифровой инфраструктуры Государственного архива общественно-политической истории Воронежской области, модернизировав информационно-поисковую систему цифрового фонда пользования. Об этом CNews сообщил представитель «Элар».

В результате проекта в системе реализована подсистема платных архивных услуг, обеспечивающая автоматизацию предоставления электронных сервисов пользователям архива. Специалисты «Элар» доработали функционал информационно-поисковой системы, внедрили специализированный модуль платных услуг, выполнили его интеграцию с платежным сервисом, реализовали разграничение информации и реестров заказов между архивами, настроили единую модель предоставления платных услуг, а также актуализировали эксплуатационную документацию и выполнили комплекс пусконаладочных работ.

Проект стал логичным продолжением многолетнего сотрудничества корпорации «Элар» с Государственным архивом общественно-политической истории Воронежской области. Архив является хранителем уникальных документов по истории региона, включая фонды штаба партизанского движения Воронежского фронта и областного комитета ВКП(б) Центрально-Черноземной области. На протяжении нескольких лет учреждение последовательно развивает цифровой фонд пользования, уделяя особое внимание сохранению наиболее ценных документов и расширению возможностей их использования в электронном виде.

Использование профессионального оборудования «Элар» в сочетании со специализированным программным обеспечением позволяет архиву последовательно наращивать объем цифровых коллекций, обеспечивать создание высококачественных электронных копий документов и совершенствовать предоставление государственных архивных услуг.

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Комплексный подход, объединяющий технологии оцифровки, специализированные информационные системы и современные электронные сервисы, позволяет архивным учреждениям повышать эффективность внутренних процессов, расширять дистанционный доступ к документальному наследию и создавать удобную цифровую среду для исследователей, организаций и граждан.

Корпорация «Элар» является ведущим российским разработчиком решений для цифровой трансформации архивов, библиотек, музеев и органов государственной власти. Более 30 лет компания реализует масштабные проекты по созданию электронных архивов, развитию государственных информационных систем, автоматизации процессов хранения и поиска документов, а также внедрению профессиональных комплексов оцифровки. Комплексные решения «Элар» сегодня используются в государственных учреждениях по всей стране, обеспечивая сохранение документального наследия России и развитие современной цифровой архивной инфраструктуры.

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