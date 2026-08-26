Белорусский «МТС Cloud» расширяет линейку управляемых сервисов на собственной инфраструктуре

Белорусский облачный провайдер «МТС Cloud» запускает Kubernetes as a Service (KaaS). Сервис позволит бизнесу в Белоруссии разворачивать готовые к промышленной эксплуатации кластеры за минуты и автоматизировать до 80% рутинных операций. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Новое предложение знаменует собой выход «МТС Cloud» за рамки классической IaaS-инфраструктуры в сегмент платформенных решений. Это логичный шаг в развитии экосистемы провайдера, который обслуживает более тысячи клиентов, включая флагманов промышленности, госсектор и малый бизнес.

Главное преимущество нового решения — модель NoOps-управления. Платформа самостоятельно обслуживает ноды, плоскость управления и все внутренние компоненты кластера, минимизируя участие администратора. Это позволяет автоматизировать до 80% рутинных операций по эксплуатации, сокращая совокупную стоимость владения инфраструктурой.

Ключевые возможности сервиса: быстрый старт. Развертывание готового и полностью преднастроенного кластера занимает минимальное время; высокая доступность. Сервис обеспечивает высокий уровень доступности благодаря отказоустойчивой архитектуре; встроенный инструментарий. Платформа содержит модули для мониторинга (Prometheus, Grafana, Loki), управления трафиком (Service Mesh на базе Istio); автомасштабирование. Кластеры автоматически добавляют и освобождают вычислительные ресурсы под пиковые нагрузки без вмешательства инженеров.

Сервис построен на базе Deckhouse Kubernetes Platform. Архитектура платформы содержит преднастроенные профили безопасности и сценарии самовосстановления кластеров при сбоях оборудования. Она адаптирована для работы в закрытых контурах: система контролирует доступы к API и жестко фильтрует запросы между приложениями. Инструменты изоляции рабочих нагрузок позволяют корпоративным клиентам размещать в облаке критичные микросервисные приложения без рисков компрометации.

«Запуск управляемой Kubernetes-платформы — наш ответ на растущий спрос белорусского бизнеса в предсказуемых, безопасных и максимально автоматизированных инфраструктурных решениях. Мы уходим от модели, где компании вынуждены содержать штат DevOps-инженеров для обслуживания кластеров, и предлагаем модель «автопилота». Это позволяет нашим клиентам сократить совокупную стоимость владения инфраструктурой и сосредоточиться на разработке продуктов. При этом вся инфраструктура развернута в белорусских дата-центрах с учетом требований законодательства, что гарантирует полное соответствие национальным требованиям к защите данных», — сказал Евгений Кондратеня, руководитель «МТС Cloud».

«Сборка KaaS-решения требует от облачного провайдера месяцев тестирования десятков связанных компонентов: от сетевых плагинов до систем мониторинга. Интеграция готовой платформы радикально сокращает сроки запуска услуги. «Флант» предоставил «МТС Cloud» программный стек с преднастроенной плоскостью управления и сценариями автоматического обслуживания. Партнерство перевело нашу базу в формат облачного сервиса. Развернутый кластер обладает встроенными механизмами самовосстановления: система автоматически масштабирует ресурсы под наплыв пользователей, перезапускает зависшие приложения и поддерживает доступность сервисов без ручного вмешательства инженеров», — сказал Андрей Радыгин, директор продуктового направления «Облачные провайдеры» Deckhouse компании «Флант».

Новый KaaS-сервис ориентирован на средний и крупный бизнес, финансовые организации, ритейл и электронную коммерцию, а также на компании, разрабатывающие высоконагруженные микросервисные приложения, в том числе в области ИИ.