CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО Облака
|

Белорусский «МТС Cloud» расширяет линейку управляемых сервисов на собственной инфраструктуре

Белорусский облачный провайдер «МТС Cloud» запускает Kubernetes as a Service (KaaS). Сервис позволит бизнесу в Белоруссии разворачивать готовые к промышленной эксплуатации кластеры за минуты и автоматизировать до 80% рутинных операций. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Новое предложение знаменует собой выход «МТС Cloud» за рамки классической IaaS-инфраструктуры в сегмент платформенных решений. Это логичный шаг в развитии экосистемы провайдера, который обслуживает более тысячи клиентов, включая флагманов промышленности, госсектор и малый бизнес.

Главное преимущество нового решения — модель NoOps-управления. Платформа самостоятельно обслуживает ноды, плоскость управления и все внутренние компоненты кластера, минимизируя участие администратора. Это позволяет автоматизировать до 80% рутинных операций по эксплуатации, сокращая совокупную стоимость владения инфраструктурой.

Ключевые возможности сервиса: быстрый старт. Развертывание готового и полностью преднастроенного кластера занимает минимальное время; высокая доступность. Сервис обеспечивает высокий уровень доступности благодаря отказоустойчивой архитектуре; встроенный инструментарий. Платформа содержит модули для мониторинга (Prometheus, Grafana, Loki), управления трафиком (Service Mesh на базе Istio); автомасштабирование. Кластеры автоматически добавляют и освобождают вычислительные ресурсы под пиковые нагрузки без вмешательства инженеров.

Сервис построен на базе Deckhouse Kubernetes Platform. Архитектура платформы содержит преднастроенные профили безопасности и сценарии самовосстановления кластеров при сбоях оборудования. Она адаптирована для работы в закрытых контурах: система контролирует доступы к API и жестко фильтрует запросы между приложениями. Инструменты изоляции рабочих нагрузок позволяют корпоративным клиентам размещать в облаке критичные микросервисные приложения без рисков компрометации.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

«Запуск управляемой Kubernetes-платформы — наш ответ на растущий спрос белорусского бизнеса в предсказуемых, безопасных и максимально автоматизированных инфраструктурных решениях. Мы уходим от модели, где компании вынуждены содержать штат DevOps-инженеров для обслуживания кластеров, и предлагаем модель «автопилота». Это позволяет нашим клиентам сократить совокупную стоимость владения инфраструктурой и сосредоточиться на разработке продуктов. При этом вся инфраструктура развернута в белорусских дата-центрах с учетом требований законодательства, что гарантирует полное соответствие национальным требованиям к защите данных», — сказал Евгений Кондратеня, руководитель «МТС Cloud».

«Сборка KaaS-решения требует от облачного провайдера месяцев тестирования десятков связанных компонентов: от сетевых плагинов до систем мониторинга. Интеграция готовой платформы радикально сокращает сроки запуска услуги. «Флант» предоставил «МТС Cloud» программный стек с преднастроенной плоскостью управления и сценариями автоматического обслуживания. Партнерство перевело нашу базу в формат облачного сервиса. Развернутый кластер обладает встроенными механизмами самовосстановления: система автоматически масштабирует ресурсы под наплыв пользователей, перезапускает зависшие приложения и поддерживает доступность сервисов без ручного вмешательства инженеров», — сказал Андрей Радыгин, директор продуктового направления «Облачные провайдеры» Deckhouse компании «Флант».

Новый KaaS-сервис ориентирован на средний и крупный бизнес, финансовые организации, ритейл и электронную коммерцию, а также на компании, разрабатывающие высоконагруженные микросервисные приложения, в том числе в области ИИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Россиян спасут от опасного ИИ Ozon и Wildberries. Подготовлено постановление с расходами на 3 миллиарда

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще