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Askona Life Group перевела 93% сотрудников на КЭДО VK Tech

Многопрофильный холдинг Askona Life Group, объединяющий все составляющие для здорового сна и отдыха, подключил к кадровому документообороту (КЭДО) на платформе VK HR Tek 11 тыс. сотрудников. Это 58 юридических лиц группы, включая производственные площадки, розничную сеть, логистику и медицинский персонал. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Проект стартовал с базовых процессов, среди которых отпуска, кадровые переводы и прием на работу. Сейчас VK HR Tek охватывает весь жизненный цикл сотрудника. На платформе автоматизировано 70 типов кадровых документов: заявления, справки, локальные нормативные акты и другие. Операции доступны в личном кабинете, документы формируют юридически значимый цифровой архив.

Внедрением занимались команда VK Tech и центр единого сервиса (ЦЕС) Askona Life Group, который управляет кадровой функцией всего холдинга. Ключевым критерием выбора VK HR Tek стала возможность управлять HR-процессами всех компаний группы из единого окна. Внедрение шло поэтапно, с обучением сотрудников и адаптацией процессов под специфику каждого бизнес-направления. В будущем компания планирует перевести в цифровой формат работу со служебными записками и документы по договорам ГПХ.

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«КЭДО изменил саму роль кадровой службы: мы ушли от рутинных операций к управлению качеством процессов. Для нас принципиально важно, чтобы каждый сотрудник в офисе и на производстве получал одинаково быстрый и удобный сервис. Это и есть главный результат для нашей команды», — сказала руководитель отдела кадрового администрирования ЦЕС Askona Life Group Юлия Соина.

«В рамках проекта Askona Life Group не ограничилась переводом документов в электронный вид, а еще и пересмотрела логику кадровых сервисов. На базе VK HR Tek команда выстроила единые стандарты кадрового документооборота и сохранила отдельные сценарии для разных категорий персонала в офисах и на производстве. Такой подход позволяет Askona Life Group одинаково быстро подключать новые процессы и сохранять качество сервиса», — отметил руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

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