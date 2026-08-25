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В центр Окинского района пришел быстрый LTE

Более стабильный интернет с высокими скоростями, а также надежная голосовая связь стали доступны жителям села Орлик в Бурятии. Инженеры «МегаФона» модернизировали существующую телеком-сеть, включив дополнительные мощности. Теперь абоненты оператора могут оперативно связаться с родными и с комфортом пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Орлик — административный центр Окинского района, самого удаленного района горной Бурятии – располагается вдоль реки Оки, в труднодоступной местности среди величественных Восточных Саян. В селе проживают порядка 2,5 тыс. человек, в том числе представители сойотов — одного из коренных малочисленных народов республики.

Бережное отношение к национальным традициям здесь стало неотъемлемой частью жизни: в Орлике работает центр сойотской культуры, объединяющий музей, творческие мастерские и детскую школу искусств. Местные жители сохраняют историческое наследие народа, передают знания молодому поколению и знакомят гостей с уникальной культурой и традициями сойотов.

Природа — еще одна причина, наравне с сойотской культурой, по которой Орлик привлекает туристов. Село часто становится отправной точкой для путешествий. Сюда приезжают, чтобы посетить дацан Пунцогнамдоллинг, а затем отправиться к горным озерам, потухшим вулканам, минеральным источникам и просторным долинам.

В рамках модернизации 4G-сети технические специалисты «МегаФона» обновили телеком-оборудование в Орлике, задействовав дополнительные низкочастотный и среднечастотный диапазоны. Это позволило расширить покрытие, увеличить емкость сети и разогнать скорости мобильного интернета до 90 Мбит/с.

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Улучшение качества связи открыло для жителей и гостей села больше возможностей для комфортного использования цифровых сервисов. Абоненты смогут быстрее загружать и отправлять объемные файлы, смотреть фильмы и сериалы онлайн в высоком качестве, пользоваться государственными цифровыми платформами, общаться в мессенджерах, публиковать фото и видео в социальных сетях.

«Для жителей сельской местности стабильный мобильный интернет давно стал необходимой частью повседневной и рабочей жизни. В этом году мы уже завершили почти 30 работ по развитию сети: модернизировали действующее оборудование и построили новые объекты связи. Благодаря этому связь стала лучше как в городах, в том числе столице республики и Северобайкальске, так и в небольших населенных пунктах, например, Орлике, Старом Татаурове, Усть-Джилинде, Усть-Баргузине и других», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

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