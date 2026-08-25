Российские компании чаще выбирают облако для баз данных и тяжелых нагрузок — данные «Рег.облака»

Провайдер облачных и Bare metal-решений «Рег.облако» проанализировал результаты деятельности за первое полугодие 2026 г. За последние шесть месяцев компания зафиксировала динамичное смещение спроса российского бизнеса в сторону тяжелых данных и высоконагруженных вычислительных задач. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Пользователи «Рег.облака» в 2026 г. относительно первого полугодия 2025 г. создали 165 тыс. облачных серверов, число виртуальных ядер увеличилось на 91%, объем занятой оперативной памяти — на 106%, а используемое дисковое пространство — на 142%. Российские компании стали активнее использовать публичное облако не только для быстрого запуска серверов и тестовых сред, но и в качестве полноценного слоя для хранения данных, работы с базами, корпоративными сервисами, продуктовыми средами и ресурсоемкими бизнес-приложениями.

Спрос бизнеса смещается не только в сторону большего объема ресурсов, но и в сторону более производительных конфигураций. Этот сдвиг подтверждает динамика производительных конфигураций: потребление производительных серверов на базе AMD Epyc 2,8 ГГц увеличилось на 188% за первое полугодие 2026 г. относительно первому полугодию 2025 г., а облачных серверов со 100% CPU — в 8,6 раза соответственно, поскольку для таких сценариев компаниям нужна не только гибкость облака, но и предсказуемая вычислительная мощность.

«Компании все чаще используют облако не как временную среду, а как часть рабочей инфраструктуры: размещают там базы данных, клиентские сервисы и внутренние системы. На этом фоне растет спрос на производительные конфигурации и управляемые сервисы. Бизнесу выгоднее масштабировать мощности по мере роста нагрузки, чем заранее закупать оборудование и держать избыточный резерв в собственной инфраструктуре», — сказал Максим Дарулис, коммерческий директор «Рег.облака».

На сегодняшний день активная клиентская база «Рег.облака» составляет более 30 тыс. пользователей и компаний. В продуктовой линейке — публичное, гибридное и частное облако, ИИ-сервисы, Bare metal-инфраструктура, GPU Cloud, PaaS- и DBaaS-сервисы. Технологическая база провайдера включает 10 собственных и партнерских дата-центров уровня Tier III в нескольких регионах России. Общая подведенная мощность с резервированием уровня 2N составляет 85,5 МВт, а пропускная способность оптических каналов связи достигает 200 Гбит.