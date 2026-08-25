OkoCRM запустила бесплатный тариф для небольших команд

OkoCRM запустила бесплатный тариф, который позволяет продолжать пользоваться CRM после окончания демо-периода без обязательной покупки подписки. На него также автоматически переводятся аккаунты после окончания оплаченного периода.

Бесплатный тариф рассчитан на небольшие команды. В него входят до двух пользователей, одна воронка продаж, 100 контактов, 100 сделок и 1 ГБ облачного пространства. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

Пользователям также доступен таск-трекер.

«Мы хотели избавиться от ситуаций, когда компания уже попробовала CRM, но еще не готова принимать решение о покупке и поэтому просто теряет рабочий аккаунт. Теперь можно продолжить пользоваться OkoCRM бесплатно, а перейти на платный тариф тогда, когда бизнесу действительно понадобятся дополнительные возможности», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Что доступно на бесплатном тарифе

В бесплатный тариф OkoCRM входит базовый набор инструментов для работы с клиентами и продажами. При этом на платных тарифах доступны расширенные функции.

В частности, в бесплатном тарифе нет командного чата, управления отделами и разграничения прав, работы с мессенджерами, телефонией и почтовыми ящиками. Также недоступны роботы, автодействия и очереди распределения, ИИ-агенты и ИИ-интегратор, финансовый раздел, подключение банков, база знаний, расширенная аналитика и дополнительные функции безопасности.

«Мы оставили в бесплатном тарифе полноценный базовый сценарий CRM, а ограничения сделали вокруг функций, которые становятся востребованы по мере роста команды и усложнения процессов. Небольшому бизнесу или ИП может быть достаточно двух пользователей, одной воронки и 100 сделок, а при росте можно расширить возможности системы», — отметил руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Как работает бесплатный тариф в OkoCRM

Бесплатный тариф не ограничен по сроку действия. После окончания демо пользователь может выбрать платную подписку или продолжить работу бесплатно. После окончания оплаченного тарифа аккаунт также автоматически переводится на бесплатный. И только если в бесплатный аккаунт не заходили 30 дней, он автоматически перемещается в корзину.

«Мы разделили два сценария: если пользователь пока не готов к платным опциям, он может продолжить работу бесплатно. Если аккаунт действительно больше не используется, через 30 дней он перемещается в корзину», — сказал руководитель службы поддержки OkoCRM Илья Кривенко.

Платные тарифы OkoCRM сохраняют расширенные возможности для компаний с большими командами и более сложными процессами: несколько воронок, неограниченные контакты и сделки, автоматизацию, коммуникации, интеграции, финансовые инструменты, аналитику, базу знаний и функции на базе искусственного интеллекта.

На максимальном тарифе стоимость начинается от 712 руб. за пользователя, а облачное пространство составляет 3 ГБ на пользователя.

Новый бесплатный тариф уже доступен пользователям OkoCRM. Выбрать тариф и ознакомиться с ограничениями можно в разделе биллинга системы.