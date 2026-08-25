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«Магнит» и «Контур» запустили обмен электронными транспортными накладными

Поставщики «Магнита» теперь могут передавать электронные транспортные накладные при отгрузках товара в распределительные центры и торговые точки сети. Более 30 партнеров ритейлера уже совершили поставки с ЭТрН, а розничная сеть переходит к массовому подключению контрагентов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Магнит» ежедневно взаимодействует с большим количеством поставщиков и перевозчиков. При поставках товаров автомобильным транспортом оформляются перевозочные документы, и переход на электронный формат позволяет автоматизировать их обмен и подготовиться к обязательному транспортному ЭДО с 1 сентября 2026 г.

Для работы с информационными системами «Магнита» «Контур» адаптировал решение и разработал специализированные коннекторы. Это позволило настроить обмен ЭТрН с учетом технических требований розничной сети, в том числе обеспечить корректную передачу и обработку документов.

В конце июля 2026 г. стартовала работа с первыми контрагентами. За две недели более 30 поставщиков успешно совершили поставки с электронными транспортными накладными. Поставщик формирует, подписывает и отправляет ЭТрН при поставке груза в распределительный центр или торговую точку. После приемки груза ритейлер подписывает третий титул документа как грузополучатель. При этом поставщик может работать через любой сервис: электронная транспортная накладная будет доставлена и обработана «Магнитом».

Алексей Серов, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Мы изначально ориентировались не на ограниченный тестовый сценарий, а на подготовку решения к промышленной работе «Магнита» с поставщиками. После синтетических тестов мы перешли к реальным поставкам и уже сейчас видим, что решение работает успешно».

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Ольга Святкина, руководитель направления по развитию технологий ГИС ЭПД, «Магнит»: «Когда стоят масштабные задачи, универсального решения «на все случаи жизни» не бывает. Однако наработанные подходы внедрения других ГИС систем позволили нам обеспечить практически бесшовный переход на электронный формат транспортных документов. Решение, которое мы проработали с «Контуром», позволяет покрыть разные сценарии перевозки, как внутри компании, так и с внешними партнерами, и является достаточно гибким для дальнейшего развития ЭПД».

Решение по обмену ЭТрН готово к работе с поставщиками, а торговая сеть переходит к массовому подключению контрагентов. Следующим этапом станет поддержка других видов электронных перевозочных документов, для которых с 1 сентября 2026 г. также устанавливается обязательный электронный формат.

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