Компания «Диджитал Дизайн» подтвердила совместимость «АРМ обходчика» с промышленными мобильными устройствами MIG

Компания «Диджитал Дизайн» сообщила о результатах испытаний мобильного приложения «АРМ обходчика» на специализированных устройствах MIG. В рамках испытаний, проведенных в начале 2026 г., выполнено детальное тестирование основного сценария использования приложения. Проверка подтвердила работоспособность приложения и корректность совместной работы в протестированных конфигурациях на Android 10, «Ред ОС М» и Astra Linux.

Совместимость подтверждена для следующих устройств: корпоративный защищенный смартфон MIG A65 в конфигурации с «Ред ОС М»; промышленный смартфон MIG S6; промышленный смартфон MIG S6 Pro; промышленный смартфон MIG S6 Gen. 2 в конфигурации с «Ред ОС М»; терминал сбора данных MIG S6; терминал сбора данных MIG S6 Pro; взрывозащищенный смартфон MIG S6; взрывозащищенный смартфон MIG S6 Pro; взрывозащищенный терминал сбора данных MIG S6; взрывозащищенный терминал сбора данных MIG S6 Pro; мобильный компьютер MIG T8X в конфигурации с «Ред ОС М»; мобильный компьютер MIG T8X х86 в конфигурации с Astra Linux.

«Для промышленной эксплуатации важно подтвердить не только запуск приложения, но и прохождение ключевого рабочего сценария на конкретной связке устройства и операционной системы. Мы проверили установку и работу мобильного приложения, быстродействие, стабильность беспроводного подключения и работу камеры, необходимую для фотофиксации. Результаты позволяют рекомендовать протестированные устройства компании MIG для организации мобильных обходов», — отметил Андрей Яковенко, руководитель группы разработки компании «Диджитал Дизайн».

«Даже самое продуманное с инженерной точки зрения мобильное вычислительное устройство – это лишь часть сложного инструмента для решения задач заказчика. Надежная, хорошо оптимизированная операционная система и функциональное, детально проработанное прикладное программное обеспечение в совокупности с устройством, являются тем комплексным решением, которое, как правило, ищет заказчик, и в данном случае у нас, совместно с компанией «Диджитал Дизайн», получился надежный ПАК, эффективно решающий задачи мобильных обходов», — сказал технический директор Mobile Inform Group Сергей Германович.

Совместимость с Android (10+), «Ред ОС М» и Astra Linux расширяет возможности предприятий при выборе программно-аппаратной конфигурации с учётом условий эксплуатации, требований информационной безопасности и использования российского ПО.