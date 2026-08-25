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«ГигаЧат» сдал экзамен по кибербезопасности

Специалисты департамента кибербезопасности Сбербанка и Учебного центра «Информзащита» оценили знания отечественной большой языковой модели GigaChat 3.5 Ultra. Нейросеть успешно ответила на 250 вопросов теста по итогам программы профессиональной переподготовки «Информационная безопасность». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Тест включал теоретические и практические вопросы по кибербезопасности: нормативно-правовому регулированию защиты информации и законодательству России, технической защите от утечек и несанкционированного доступа, криптографическим методам защиты данных, аттестации информационных систем, а также процессам и лучшим практикам информационной безопасности. Нейросеть Сбербанка превысила проходной балл на 14%, подтвердив глубокие знания в области кибербезопасности.

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Подтвержденные знания позволяют GigaChat 3.5 Ultra решать практические задачи в области информационной безопасности: готовить проекты внутренних нормативных документов, консультировать по управлению инцидентами и другим задачам. Такой уровень знаний делает GigaChat инструментом для разных сценариев. ИБ-специалисты могут получить быструю консультацию по рабочему вопросу или помощь в подготовке документов. Бизнесу без штатного специалиста по информационной безопасности он пригодится как первая линия консультаций по защите данных. А тем, кто только осваивает профессию, тест дает ориентир — какой набор знаний нужен специалисту в этой области.

Для того чтобы нейросеть освоила знания в области кибербезопасности, эксперты обучали модель более чем на 300 тыс. документов: лучших практиках информационной безопасности, законодательстве, описании уязвимостей, тактики и техники кибератак.

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