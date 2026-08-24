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Вышла SimpleOne ESM 2.2.0 с новым блочным редактором базы знаний и представлением данных в виде календаря

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила версию 2.2.0 ESM-платформы для управления корпоративными услугами. В новой версии реализованы улучшения в области автоматизации процессов и качества предоставляемых услуг. Обновление затронуло ключевые точки взаимодействия сотрудников с корпоративными сервисами от базы знаний до объявлений и процессов согласования. Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

Главным нововведением релиза стал новый редактор статей базы знаний, построенный на блоках, что ускоряет выпуск структурированных статей в едином корпоративном стиле и делает их удобными для чтения и навигации. Теперь авторы могут собирать статьи из заголовков, блоков с текстом и изображениями, и разделительных линий. Блоки свободно перемещаются внутри документа, а заголовки автоматически собираются в навигацию по статье. Благодаря независимому редактированию и возможности комментирования каждого блока по отдельности статьи стало проще обновлять и держать в актуальном состоянии. Классический HTML-редактор по-прежнему доступен, формат статьи можно выбрать при её создании.

ESM-платформа также получила универсальное представление «Календарь» для любых таблиц: пользователи могут настраивать, какие данные считать началом и концом события, задавать цветовые метки и создавать собственные календари.

В новой версии ESM-платформы расширены возможности объявлений. Теперь по объявлению можно собирать обратную связь, результаты агрегируются в отдельной таблице и могут быть использованы для последующей аналитики. Добавлена возможность гибко настраивать доступ к каждому объявлению по пользовательским критериям и порталам, а также повторно отправлять объявление в заданное время.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Виджет согласования в агентском интерфейсе унифицирован с портальным: теперь согласующие видят объект согласования, всех участников процесса и статусы согласований в едином формате.

«Компании стремятся получить не набор разрозненных инструментов, а единую сервисную модель, которая одинаково хорошо работает для ИТ, HR, АХО и клиентского сервиса. Мы видим в этом главный вектор развития корпоративных систем на ближайшие годы, и под этот путь закладываем архитектурные решения: универсальные представления данных, переносимые справочники, мультиязычность на уровне ядра платформы. При этом всё, что появляется в рамках бизнес-инструментов ESM-платформы, автоматически становится доступным для любого бизнес-продукта — будь то ITSM, SDLC, B2B CRM или HRMS. Компании, которые выберут гибкую расширяемую платформу сейчас, получат конкурентное преимущество в скорости адаптации сервисных процессов. Им больше не придётся покупать отдельные нишевые системы под каждую новую задачу», — отметил Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne, корпорация ITG, ITIL 4 Master, ITIL 3 Expert, Practitioner, автор РИТМ.

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