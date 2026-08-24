Smart Engines выпустила новую версию Smart Document Engine с поддержкой документов для инвентаризации и проверок KYB

Бухгалтерам и кладовщикам больше не придется вручную перепечатывать акты инвентаризации в учетные системы: Smart Engines научила искусственный интеллект распознавать эти документы в новой версии Smart Document Engine 3.5. Для извлечения информации прямо на складе или производстве достаточно навести камеру смартфона на документ. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Обновленная платформа распознавания документов позволяет автоматизировать ввод данных сразу в нескольких контурах корпоративного документооборота – от инвентаризации и складского учета до комплаенс-проверок KYB и электронных документов с портала «Госуслуг».

В новой версии добавлена поддержка ключевых документов, которые используются при проведении инвентаризации, передаче материальных ценностей и смене материально ответственных лиц. Smart Document Engine 3.5 распознает инвентаризационные описи ИНВ-1, сличительные ведомости ИНВ-19, накладные на передачу товарно-материальных ценностей МХ-18, М-11 и другие формы, моментально извлекая из них структурированные данные для последующей передачи в WMS и другие складские и учетные системы.

Обновленный Smart Document Engine поддерживает распознавание протоколов согласования цен, отчетов о движении денежных средств, дополнительных соглашений и формы ЕФС-1, которую работодатели ежемесячно подают в Социальный фонд России. В систему добавлена поддержка документов, используемых при проверке контрагентов и бенефициаров: сведений из Единого реестра субъектов МСП, сведений о цепочке собственников компании и приказов о назначении главного бухгалтера. Это позволяет банкам и другим корпоративным заказчикам ускорить комплаенс-проверки юрлиц (KYB) и due diligence перед сделками.

В Smart Document Engine 3.5 также расширен список поддерживаемых электронных документов с портала госуслуг: к уже распознаваемым добавились водительские удостоверение, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и электронные визы России. Промышленная скорость распознавания документов с помощью системы составляет до 600 тыс. страниц в сутки на одном сервере и до 16 млн страниц на кластере без использования графических процессоров (GPU).

Smart Document Engine – флагманская платформа Smart Engines для автоматического распознавания и ввода первичных бухгалтерских, кадровых, финансовых и других корпоративных документов. Решение классифицирует документы во входящем потоке, распознает сканы и фотографии, включая низкокачественные изображения, и моментально извлекает структурированные реквизиты, таблицы, суммы, ставки НДС, печатные и рукописные данные. Решение работает полностью локально, без передачи данных во внешние сервисы.

Программный продукт включен в Единый реестр российских программ Минцифры России и относится к классу искусственного интеллекта.