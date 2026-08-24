«Газпром нефть» внедрила на месторождении в ЯНАО систему лазерного аэромониторинга инфраструктуры

Технология обеспечит высокоточный контроль за состоянием производственных объектов компании, экологичность и надежность добычи в Арктике.

Запасы углеводородов на Ямале расположены под толщей многолетнемерзлых грунтов. Безопасность и долговечность нефтепромысловой инфраструктуры зависят от стабильной температуры пород. Для защиты грунтов от теплового воздействия объекты месторождений «Газпром нефти» построены на свайных фундаментах и оснащены термостабилизаторами.

Новая система воздушного лазерного сканирования разработана на основе накопленных геотехнических данных. Сведения о пространственных параметрах сооружений автоматически сопоставляются с цифровой моделью проектного положения объекта и анализируются в комплексе с информацией о ландшафте и температуре грунтов. Алгоритмы выявляют малейшие изменения положения и помогают оперативно контролировать надежность конструкций, что в 10 раз ускоряет проведение замеров.

Как рассказал руководитель программ устойчивого развития «Газпром нефти» Андрей Петрухин, проект воздушного сканирования стал частью комплексной системы компании по мониторингу криолитозоны, позволяющей оценить состояние инфраструктуры на протяжении жизненного цикла и выбирать решения, обеспечивающие надежность арктических объектов.