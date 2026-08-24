CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Инфраструктура
|

«Газпром нефть» внедрила на месторождении в ЯНАО систему лазерного аэромониторинга инфраструктуры

Технология обеспечит высокоточный контроль за состоянием производственных объектов компании, экологичность и надежность добычи в Арктике.

Запасы углеводородов на Ямале расположены под толщей многолетнемерзлых грунтов. Безопасность и долговечность нефтепромысловой инфраструктуры зависят от стабильной температуры пород. Для защиты грунтов от теплового воздействия объекты месторождений «Газпром нефти» построены на свайных фундаментах и оснащены термостабилизаторами.

gpn-pic.jpeg

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Новая система воздушного лазерного сканирования разработана на основе накопленных геотехнических данных. Сведения о пространственных параметрах сооружений автоматически сопоставляются с цифровой моделью проектного положения объекта и анализируются в комплексе с информацией о ландшафте и температуре грунтов. Алгоритмы выявляют малейшие изменения положения и помогают оперативно контролировать надежность конструкций, что в 10 раз ускоряет проведение замеров.

Как рассказал руководитель программ устойчивого развития «Газпром нефти» Андрей Петрухин, проект воздушного сканирования стал частью комплексной системы компании по мониторингу криолитозоны, позволяющей оценить состояние инфраструктуры на протяжении жизненного цикла и выбирать решения, обеспечивающие надежность арктических объектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

В России вводят балльную систему для оборудования по производству печатных плат

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Российским производствам печатных плат не хватает сырья

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще