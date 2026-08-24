«Эн+» запускает мобильную связь в иркутской области

Региональная телекоммуникационная компания «Эн+ Телеком» (входит в группу Эн+) запустила услуги мобильной связи в Иркутской области. Новый виртуальный мобильный оператор (MVNO) работает на базе инфраструктуры T2. В дальнейшем компания планирует расширять географию мобильных услуг на другие регионы Сибири. Об этом CNews сообщили представители «Эн+».

Мобильная связь и проводной интернет «Эн+ Телеком» доступны жителям Иркутской области, в том числе на территориях вокруг Байкала. Абоненты могут перейти к новому оператору с сохранением своего номера или получить новый.

Подключиться к «Эн+ Телеком» можно на сайте компании, в офисах «Иркутскэнергосбыта» и через мобильное приложение. На старте для новых абонентов действует специальное предложение — тарифы доступны со скидкой 50%.

Одной из особенностей нового оператора станет интеграция телекоммуникационных и энергетических сервисов. В личном кабинете «Иркутскэнергосбыта» пользователи смогут оплачивать электроэнергию, домашний интернет и мобильную связь в одном месте.

«У компании уже есть телекоммуникационная инфраструктура, большая география присутствия и понимание потребностей жителей региона. Запуск мобильной связи — логичный следующий этап развития «Эн+ Телеком». Мы хотим создать удобную цифровую среду, в которой привычные ежедневные услуги объединены для потребителя в одном пространстве», — отметил Александр Добровинский, заместитель генерального директора Эн+ и Русал по информационным технологиям и цифровой трансформации.

«Для Т2 запуск виртуального оператора «Эн+ Телеком» на нашей сети – это стратегически важный проект, который имеет все шансы на высокие темпы роста, устойчивое развитие и любовь клиентов. У партнера есть четкое понимание, как сделать это продукт интересным и востребованным среди своих пользователей. Он искусно связал базовые цифровые услуги с жизненно важными сервисами. При этом ключевым фактором лояльности клиентов остается качество связи – и в нем наш партнер может быть уверен. Т2 является лидером в Иркутской области, включая туристические локации на Байкале, по оценке радиопокрытия, мобильного интернета и голоса. Уверена, первые результаты проекта докажут эффективность выбранной стратегии, и запуски в новых регионах не заставят себя ждать», — сказала Ольга Кравцова, директор по развитию сегмента виртуальных операторов Т2.

«Эн+ Телеком» — региональный телекоммуникационный оператор Иркутской области. Компания предоставляет услуги доступа в интернет, цифрового телевидения, телефонии и другие телекоммуникационные сервисы для физических и юридических лиц. Зона покрытия сети «Эн+ Телеком» включает более 250 населенных пунктов Иркутской области. Компания располагает собственными магистральными каналами и сетью абонентского обслуживания.