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Dreame представила вертикальные пылесосы Z40 CE Station и Z40 Core Station

Международный бренд техники для дома и персонального ухода Dreame представил два новых устройства для сухой уборки – Dreame Z40 CE Station и Dreame Z40 Core Station. Новые вертикальные пылесосы комплектуются станцией самообслуживания и обеспечивают эффективную сухую уборку во всем доме. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

После уборки Z40 CE Station автоматически перемещает мусор из контейнера пылесоса в трехлитровый мешок внутри станции, которого даже при регулярной уборке может хватить до 100 дней*. Поэтому пользователю не нужно опустошать контейнер после каждого цикла и контактировать с собранной пылью. Станция одновременно заряжает пылесос и служит постоянным местом хранения.

За состоянием устройства можно следить в приложении: оно показывает рабочие параметры и напоминает об обслуживании. Плазменная технология обработки станции помогает уничтожать до 99,99% бактерий**, которые могут накапливаться в пылесборнике.

Во время уборки система двойных датчиков определяет уровень загрязнения и тип поверхности, что позволяет пылесосу автоматически менять мощность всасывания и другие настройки: на чистом участке энергия не расходуется без необходимости, а при переходе на ковер работа усиливается – не придется каждый раз выбирать режим вручную. Мощность всасывания до 180 аВт помогает собирать крошки, шерсть и мелкую пыль с твердых покрытий и ковров. Многоступенчатая система фильтрации удерживает 99,99 % частиц размером от 0,1 мкм***, снижая количество мелкой пыли, которая возвращается в воздух вместе с выходящим потоком.

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Пресс-служба Dreame
Dreame представила вертикальные пылесосы Z40 CE Station и Z40 Core Station

Универсальная напольная щетка подходит для твердых полов и ковров, поэтому менять насадку при переходе из комнаты в комнату не требуется. Подсветка СелесТект™ охватывает угол 140° и делает тени от пыли заметнее, что увеличивает видимость частиц. На коврах роликовая щетка автоматически вращается быстрее, чтобы лучше поднимать мусор из ворса. Сочетание мягкой и жесткой щетины помогает собирать пыль с гладких покрытий и очищать текстильные поверхности без ручной перенастройки.

Складная труба изгибается под углом до 90°, поэтому насадка проходит под кроватями, диванами и другой низкой мебелью, пока пользователь сохраняет более естественное положение корпуса. Основной блок весит 1,6 кг, что снижает нагрузку на руку при уборке лестниц, полок и пространства выше уровня пола.

В комплект Z40 CE Station также входят электрическая мини-щетка для мягкой мебели, мягкая щетка для деликатного удаления пыли, комбинированная насадка и база для хранения аксессуаров. Модель Z40 Core Station по ключевым возможностям сопоставима с Z40 CE Station: поддерживает самоочистку пылесборника, интеллектуальную настройку уборки, подсветку зоны перед щеткой и работу до 90 мин.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Устройства можно приобрести в фирменном магазине Dreame, на официальных площадках бренда на маркетплейсах и у официальных розничных партнеров. Рекомендованная розничная цена Z40 CE Station составляет 44,99 тыс. руб., Z40 Core Station – 42,99 тыс. руб

*По результатам испытаний лаборатории Dreame при уборке три раза в неделю. Фактический срок зависит от частоты уборки и объема мусора.

**Эффективность уничтожения бактерий 99,99 % подтверждена испытаниями Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd, отчет № KJ202402084. Испытания проводились в отношении кишечной палочки, золотистого стафилококка и дрожжевого грибка.

***Общая эффективность фильтрации 99,99 % для частиц размером от 0,1 мкм — по результатам испытаний SGS в соответствии с IEC 62885-4:2020 с изменениями для измерения частиц 0,1 мкм, отчет № SHFT250700031272.

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