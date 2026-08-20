В ИИ-тренере «Скорозвона» появился женский голос для отработки переговоров

Сервис «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen Contact Center, расширил функциональность ИИ-тренера: теперь менеджеры могут тренировать навык переговоров с собеседником не только с мужским голосом, но и с женским. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Выбор голоса влияет не только на звучание диалога: тренер общается от лица мужчины или женщины, благодаря чему сценарии становятся разнообразнее, а тренировки — реалистичнее. Это позволяет моделировать больше вариантов клиентских ситуаций и учитывать запросы компаний на более гибкую настройку обучения менеджеров.

При этом тренер ведeт себя как живой собеседник: реагирует на ответы менеджера, проявляет эмоции, может раздражаться, сомневаться, проявлять интерес или, наоборот, негативно реагировать на неудачные формулировки.

Такой формат помогает приблизить тренировку к реальному разговору с клиентом — в том числе к сложным ситуациям, когда собеседник эмоционален или не настроен сразу идти на контакт.

«Расширение вариантов голоса — еще один шаг к тому, чтобы ИИ-тренер мог моделировать более разнообразные ситуации из практики отдела продаж. Менеджеры получают возможность отрабатывать навыки не по одному шаблонному сценарию, а в условиях, которые больше похожи на реальные переговоры. В итоге это позволяет компаниям сокращать потери на неэффективных диалогах и увеличивать выручку за счет роста результативности каждого контакта с клиентом», — сказала Карина Васильева, руководитель продукта ИИ-тренер сервиса «Скорозвон».

ИИ-тренер — интерактивный онлайн-тренажер, который имитирует диалог с реальным клиентом, помогает отрабатывать возражения и дает мгновенную обратную связь.