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Vocamate AI объединил генеративный ИИ и сценарную логику в единой платформе

Vocamate AI — платформа разговорного ИИ для автоматизации диалогов и бизнес-процессов, прошла обновление. Компания «Проф ИТ», разработчик платформы, предлагает новый подход к созданию ботов — сочетание агентного ИИ и классической автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Проф ИТ».

Теперь на платформе в одном бизнес-процессе можно объединять ИИ-агентов, сценарную логику, базы знаний и интеграции с корпоративными системами. В условиях, когда бизнесу приходится выбирать между гибкостью генеративного ИИ и предсказуемостью классических сценарных систем, гибридный подход становится самым эффективным способом автоматизации. Он позволяет использовать преимущества обеих технологий в одном процессе: гибкость — там, где требуется понимание контекста и принятие решений, и управляемость — там, где критичны точность и соблюдение бизнес-логики.

В гибридной архитектуре Vocamate AI ИИ-агент ведет естественный диалог, понимает нестандартные запросы, учитывает контекст, самостоятельно строит последовательность шагов для решения запроса. А когда процесс требует строгого соблюдения бизнес-правил, выполнение передается сценарной логике: она отвечает за операции в корпоративных системах, оформление заявок, работу с CRM и другие действия, где важен фиксированный порядок выполнения.

Гибридная архитектура Vocamate AI применяется в процессах, где одновременно нужны естественное общение и строгая бизнес-логика — в контакт-центрах и клиентской поддержке, онлайн-продажах и консультациях, рекрутинге, сервис-деске и внутренних корпоративных сервисах.

Например, в банковской поддержке ИИ-агент может разобраться в нестандартном обращении клиента, уточнить необходимые детали и определить дальнейший сценарий обслуживания. После этого сценарная часть системы выполнит регламентированные операции — от создания заявки до передачи данных в CRM без риска для бизнеса.

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Кроме гибридных решений в Vocamate AI теперь можно создавать полностью автономных ИИ-агентов и мультиагентные системы, которые автоматизируют сложные многоэтапные бизнес-процессы, принимают решения и выполняют операции.

Также на платформе появилась единая среда для работы с корпоративными знаниями. Она объединяет данные, базы знаний и LLM-модели и позволяет использовать внутренние документы и регламенты через RAG. Это упрощает работу LLM-ботов с корпоративными данными и позволяет быстрее адаптировать AI-решения под задачи бизнеса.

«Мы переосмыслили подход к созданию ИИ-решений на платформе, объединив генеративный и классический ИИ в единую архитектуру, которая позволяет нашим клиентам выбирать нужный подход к автоматизации или комбинировать разные подходы в рамках одного решения. В результате Vocamate AI превращается в интеллектуальную экосистему, которая позволяет бизнесу эффективно оркестрировать сложные бизнес-процессы и создавать гибкие, но управляемые и надежные ИИ-решения» — сказал Сергей Четвертаков, генеральный директор «Проф ИТ».

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