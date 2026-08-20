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МТС запустила в Уруше новую базовую станцию

МТС сообщает о запуске новой базовой станции в одном из густонаселенных районов Уруши. В поселке железнодорожников улучшились качественные показатели LTE-сети: скорость мобильного интернета, а также покрытие и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате запуска новой базовой станции высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в юго-восточной части поселка в районе улиц Октябрьская, Юбилейная, Восточная, Строительная и Центральная. Новая LTE-сеть охватывает как жилые районы, социальные и образовательные учреждения, так и железнодорожную станцию, связывающую по Транссибирской магистрали Амурскую область с другими регионами страны.

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С момента своего основания Уруша играет важную роль в транспортно-логистической сети на севере Амурской области. Кроме железной дороги, рядом с поселком проходит федеральная трасса Чита-Хабаровск, транзитные водители и автопутешественники заезжают в Урушу, чтобы отдохнуть и пополнить запасы топлива.

«Мы последовательно развиваем цифровую сеть в регионе, создавая цифровые условия для жителей и сотрудников предприятий. В северных районах области развернулось большое количество федеральных строек, на которых трудятся сезонные и вахтовые работники. Для местных жителей и сотрудников предприятий современная связь – основа комфортной жизни и слаженной работы: это возможность оперативно связаться с экстренными службами, позвонить родным и близким, воспользоваться услугами электронного документооборота и получить необходимые услуги и сервисы онлайн», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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