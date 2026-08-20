МТС усилила сеть LTE для посетителей челнинского бизнес-центра «Кама» и студентов Казанского инновационного университета

МТС запустила новую базовую станцию и модернизировала существующую сеть для улучшения покрытия в 53 и 54 комплексах в Набережных Челнах. Проведенные технические работы и новое телеком-оборудование, установленное в преддверии осеннего сезона, позволили «разгрузить» сеть и увеличить скорость мобильного интернета на этой территории на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных работ, МТС расширила пропускную способность сети 4G, улучшила качество голосовой связи и покрытие мобильного интернета в Автозаводском районе автограда. Цифровой апгрейд сети оператора затронул территорию, где находятся бизнес-центр «Кама» и одноименный торговый комплекс, а также социально значимые объекты. В частности, в зону улучшенного покрытия сети в 53 комплексе вошли филиал Казанского инновационного университета, несколько общеобразовательных школ и детских садов.

«Мы планомерно работаем над укреплением телеком-инфраструктуры для обеспечения челнинцев качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом. В прошлом году МТС провел в Набережных Челнах масштабный рефарминг – перевод частот 3G на современный стандарт LTE. В этом году мы продолжаем строить новые базовые станции и по необходимости дооборудуем территории, где видим наиболее высокую нагрузку на сеть. К примеру, осенью, в начале бизнес-сезона и учебного года, в крупных городах «активизируются» территории с деловыми и образовательными центрами», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Улучшение качества связи охватило не только бизнес-центры, крупные торговые комплексы, социальные объекты, но и жилые дома, придомовые территории, магазины, кафе и аптеки.