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«Контур» помог бизнесу выпустить более 1,5 млн машиночитаемых доверенностей

Чтобы предприниматели и руководители могли делегировать подписание электронных документов от лица компании своим сотрудникам, бизнесу нужно использовать инструмент для подтверждения полномочий в электронной форме — машиночитаемые доверенности (МЧД).

Крупнейшей системой хранения МЧД в России на сегодня является платформа распределенного реестра ФНС. Сейчас в ней размещено уже более 5 млн МЧД. Почти треть из них, 1,5 млн, создана через сервисы «Контура», что больше, чем у других операторов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Клиенты преимущественно оформляют МЧД единого формата через сервис «Контур.Доверенность». Он позволяет в одном окне создать доверенность, заполнить ее и подписать КЭП руководителя. Благодаря возможностям по интеграции, сервис удобен и для ИП, и для крупных холдингов, где ежедневно нужно выдавать права сотням представителей».

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