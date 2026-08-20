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«КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для кадровиков и бухгалтеров

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для кадровиков и бухгалтеров: «Готовые решения (Проф). Кадры (режим работы и командировки)». Материалы помогут быстро разобраться в вопросах, связанных с организацией и учетом рабочего времени, а также с расчетом командировочных расходов. Об этом CNews сообщил представитель компании «КонсультантПлюс».

Подготовлено свыше 150 материалов. Рассмотрены темы: вопросы установления отдельных режимов рабочего времени (неполное, сокращенное, ненормированное, гибкий график и т.д.); ведение учета рабочего времени, табель учета рабочего времени; график работы: вопросы составления, утверждения, изменения и ознакомления работников; работа в выходные, праздники, ночное время; привлечение к сверхурочной работе; оформление командировок; особенности командировок в выходные и праздники; возмещение расходов в связи с командировками и др.

Все материалы обновляются ежедневно.

В каждом материале: ответы на актуальные вопросы; нюансы различных ситуаций; практические примеры; образцы заполнения документов; ссылки на правовые акты и письма госорганов; дополнительные материалы по теме.

В линейке «Готовых решений (Проф)» есть продукты и по другим популярным кадровым вопросам: прием на работу, отпуск, увольнение. Все эти продукты поставляются отдельно.

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