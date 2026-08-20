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Казахстанская библиотека университета имени К. Жубанова перевела 30 тысяч книг на RFID-учет

Библиотека Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова в Казахстане завершила переход на RFID-технологии, автоматизировав основные процессы работы с фондом.

Проект реализовала компания «РСТ-Инвент». В ходе работ более 30 тыс. экземпляров фонда оснастили RFID-метками PuzzleTag с уникальными идентификаторами. В библиотеке также установили противокражные ворота, станции самостоятельной книговыдачи для читателей и настольные RFID-считыватели для сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель компании «РСТ-Инвент».

До внедрения RFID поиск, выдача, возврат и инвентаризация книг выполнялись вручную с использованием штрихкодов и бумажных формуляров. После модернизации каждый экземпляр фонда оснащен RFID-меткой PuzzleTag с уникальным идентификатором, которая считывается дистанционно и не требует прямого контакта со сканером.

По данным практики внедрения RFID в библиотеках, технология позволяет ускорить поиск и обработку литературы до пяти раз, а количество ошибок при инвентаризации сократить примерно на 90%.

Безопасность фонда обеспечивает установленная на выходе RFID-система RST-GN-001-1. Противокражные ворота выявляют попытки несанкционированного выноса литературы, одновременно собирают статистику посещаемости и работают в связке с библиотечной информационной системой. По данным разработчика, решение обеспечивает контроль сохранности фонда на уровне до 99%.

Для читателей заработали две станции самообслуживания RST-ALS-001-1 с поддержкой RFID-меток и QR-кодов — теперь книгу можно взять или сдать без участия библиотекаря, проверить электронный формуляр и задолженности, распечатать квитанцию об операции. Интерфейс станций доступен на русском, казахском и английском языках. С использованием такой станции АКВ время выдачи и возврата книг сокращается на 40%, обслуживание одного читателя занимает не более минуты, а число обращений к сотрудникам по типовым вопросам снижается вдвое.

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Рабочие места библиотекарей оснастили настольными считывателями RST-BOOKOS — их используют для регистрации новых поступлений, комплектации заказов и выполнения части задач по инвентаризации фонда.

«Мы часто слышим от библиотекарей, как много времени уходит на рутину — сверку фонда, поиск нужного издания, инвентаризацию. RFID берет эти задачи на себя: метка сама «подсказывает», что это за книга и на месте ли она. Автоматизация однообразных технических операций позволяет сократить время обслуживания, повысить точность учета фонда и перераспределить ресурсы сотрудников», — сказал Алексей Фузейников, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «РСТ-Инвент».

Проект в Актобе продолжает тенденцию цифровой модернизации библиотек Казахстана. Университетские и публичные библиотеки все чаще внедряют RFID как базовую технологию управления фондом, объединяя автоматизацию книговыдачи, инвентаризации и защиты литературы в единую систему. Для компании «РСТ-Инвент» это уже не первый реализованный библиотечный проект в стране: ранее RFID-технологии были внедрены в «Централизованной библиотечной системе имени Оралхана Бокея» в Усть-Каменогорске.

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