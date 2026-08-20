Авиационный учебный центр «РАТА» внедрил Directum СЭД+ за четыре месяца

Учебный центр «РАТА», дочернее общество одного из ведущих авиастроительных предприятий России «Яковлев», за четыре месяца перенес в Directum СЭД+ основные «бумажные» процессы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Что было перенесено

Делопроизводство: регистрацию входящей и отправку исходящей корреспонденции, работу с внутренними документами, выдачу поручений и контроль исполнения.

Управление договорами на всех этапах их жизненного цикла.

Организация совещаний: формирование повестки, ведение протоколов, автоматическую рассылку распоряжений по принятым решениям.

Подрядчиком на проекте выступила компания ТАНАИС — системный интегратор и партнер Directum. Дальше специалисты компании осваивали систему самостоятельно. Восемь человек из рабочей группы подготовились по обучающим материалам вендора и прошли аттестационные курсы. Для штатных сотрудников провели два вебинара с демонстрацией ключевых процессов в Directum СЭД+.

Быстрое освоение нового ПО стало возможным благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Также заказчик отметил высокую готовность «коробочной» версии Directum СЭД+, где решения разработаны с учетом удобства для пользователя.

«Проект «РАТА» — хороший пример того, как «коробочное» решение Directum СЭД+ может закрыть реальные потребности бизнеса без избыточной кастомизации, — сказала Наталия Рыкова, руководитель проектов компании ТАНАИС. — Мы сделали ставку на методологию, а не на доработки: правильно выстроенный процесс внедрения позволил уложиться в срок и обеспечить комфортный старт для команды заказчика».

До внедрения Directum СЭД+ в компании использовали «Битрикс24». Возможностей этой платформы было недостаточно для полноценной автоматизации документооборота по российским стандартам. Для структурированного хранения документов и контроля исполнения поручений требовалось специализированное решение класса СЭД.

Теперь в компании готовятся к автоматизации других бизнес процессов на базе платформы Directum RX.