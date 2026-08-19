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В России стартуют продажи вертикальных пылесосов бренда Yaber

Компания SmartSpace, официальный дистрибьютор Yaber в России, объявляет о запуске на российском рынке нового направления бренда — Yaber Home. Это первая линейка бытовой техники под маркой Yaber, выходящей в сегмент беспроводных вертикальных пылесосов. Об этом CNews сообщили представители SmartSpace.

Линейка Yaber Home для российского рынка включает три модели — X20, L10 и P20, — рассчитанные на разные сценарии уборки: от компактных решений для квартиры до автономных пылесосов для дома большой площади. Все модели построены на бесщеточном моторе мощностью 400 Вт с силой всасывания до 30 000 Па, оснащены HEPA-фильтрацией и рассчитаны на уборку площади до 240 м² без подзарядки.

Отдельно стоит отметить встроенный ароматизатор воздуха в моделях X20 и P20 — эта функция впервые появляется в беспроводном пылесосе на российском рынке: устройство не только убирает пыль и мусор, но и наполняет воздух в помещении легким ароматом во время уборки.

Yaber Home X20 — флагманская модель линейки: до 75 минут автономной работы, вес 1,8 кг, сенсорный дисплей, LED-подсветка, встроенный ароматизатор воздуха, турбощётка против спутывания шерсти и волос, HEPA-фильтр.

Yaber Home L10 — универсальная модель весом 1,3 кг со щеткой, адаптированной под любые типы напольных покрытий, сенсорным дисплеем, LED-подсветкой и HEPA-фильтрацией.

Yaber Home P20 — модель весом 1,7 кг с акцентом на долговечность бесщёточного двигателя, турбощеткой против спутывания волос, встроенным ароматизатором воздуха, LED-подсветкой и HEPA-фильтром.

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Все модели получили интеллектуальный авторежим мощности всасывания в зависимости от типа покрытия и загрязнения. Гарантийный срок составляет 24 месяца.

Пылесосы Yaber Home уже доступны на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и на сайте представителя.

«Пылесосы Yaber Home уже успешно продаются в разных странах мира, а в России бренд Yaber хорошо знаком покупателям по проекторам. Теперь мы выводим на рынок и пылесосы с расчетом на баланс качества и цены, который уже оценили российские покупатели проекторов Yaber. При этом наша линейка получила функцию, которой пока нет ни у одного беспроводного пылесоса в России, — встроенный ароматизатор воздуха», — сказал Николай Поздникин, директор ООО «Смартспейс», официального дистрибьютора Yaber Home в России.

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