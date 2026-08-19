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В Дальневосточном федеральном университете расширили инфраструктуру для обработки и хранения данных

В Дальневосточном федеральном университете ввели в эксплуатацию современный модульный микроЦОД с высокопроизводительными вычислительными серверными мощностями. Проект выполнялся в рамках грантовой программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

По словам представителей вуза, новый центр обработки данных расширяет имеющиеся возможности университета и будет использоваться для развития цифровых сервисов, реализации образовательных программ и проведения научных исследований.

«Создание собственного современного ЦОДа для ДВФУ — это прежде всего расширение возможностей для реализации стратегических ИT-проектов. Новая инфраструктура позволит нам работать с большими объемами данных, развивать технологии искусственного интеллекта и создавать сервисы, которые могут применяться как внутри университета, так и масштабироваться на другие образовательные и научные организации», — отметил кандидат технических наук, заместитель директора Департамента по управлению имущественным комплексом ДВФУ Евгений Ледков.

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Датарк

Решение реализовано на платформе MicroMOD от производителя модульных ЦОД «Датарк», интегратором проекта выступила компания «Акцент». Инфраструктуру установили в одном из корпусов университета. Решение включает три серверных шкафа и два прецизионных кондиционера. Полезное пространство для размещения ИТ-оборудования составляет 70U, а максимальная мощность нагрузки — 25 кВт.

При разработке решения особое внимание было уделено надежности: для бесперебойной работы оборудования в проекте заложено резервирование всех систем. В частности, предусмотрен модульный ИБП с четырьмя силовыми блоками по 20 кВА: они работают по схеме N+1, гарантируя до 15 минут автономной работы. Распределение питания выполнено по схеме 2N: в каждом шкафу установлены по два трехфазных PDU и автоматические переключатели для оборудования с одним блоком питания. Система кондиционирования также работает по системе 2N.

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«Мы видим растущий интерес к микроЦОД как к формату, который позволяет быстро создавать полноценную инфраструктуру для размещения ИТ-оборудования. В случае ДВФУ особенно важно, что решение не только обеспечивает вуз необходимыми вычислительными мощностями, но и создает надежную основу для дальнейшего развития цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта», — сказал директор по развитию «Датарк» Сергей Виноградов.

Для контроля инженерной инфраструктуры в MicroMOD внедрена система мониторинга Datcheck. Она отслеживает состояние оборудования, передает данные на интерфейс SCADA и направляет уведомления по электронной почте и SMS в случае нештатных ситуаций.

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