«ТрансТелеКом» строит связевую инфраструктуру для внедрения роботизированных технологий в ТЛЦ «Белый Раст»

АО «Компания ТрансТелеКом», один из операторов связи в России и провайдер цифровых сервисов, строит связевую инфраструктуру для роботизированных технологий в ТЛЦ «Белый Раст». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Говоря о применении роботизированных тягачей на контейнерном терминале, Сергей Емельянов, директор по ИТ ООО «ТЛЦ «Белый Раст» подчеркнул, что необходимым условием эффективного использования беспилотных технологий является инфраструктура, способная обеспечить гарантированную работоспособность системы.

«Роботу нужно своевременно и в полном объеме получать данные о местоположении объектов, а это уже вопрос связевой инфраструктуры на площадке. Для решения этой задачи мы привлекли компанию «ТрансТелеКом». Совместно с коллегами мы прорабатываем создание необходимой среды для беспилотных систем, и первый из этапов – это организация сети на основе pLTE», – сказал Сергей Емельянов.

Описывая развитие проекта, спикер также отметил компетенции компании «ТрансТелеКом» в предоставлении сервисов на основе искусственного интеллекта, построении каналов связи и возможности по организации дистанционного управления портальными кранами.

«Компания ТрансТелеКом – это не только оператор связи с почти тридцатилетней историей, но и надежный ИТ-партнер в области системной интеграции и информационной безопасности. На сегодняшний день компания имеет широкий портфель услуг и продуктов, который когда-то начинал формироваться именно на основе телеком-решений. Проект pLTE является инфраструктурной основой для внедрения роботизации на ТЛЦ «Белый Раст». Решение позволит бесшовно охватить всю территорию логистического центра и не зависеть от текущего покрытия GSM сигнала» – сказала Мария Линькова, руководитель Департамента продаж комплексных решений АО «Компания ТрансТелеКом».