Российский защищенный планшет Aquarius AQpad R380M получил поддержку «Ред ОС М»

Компания «Ред Софт» и один из лидеров российского рынка в области разработки и производства вычислительной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» объявили о завершении тестирования и подтверждении полной совместимости защищенного планшета Aquarius AQpad R380M с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Разработанное решение расширяет сценарии применения отечественных программно-аппаратных комплексов при создании защищенных мобильных рабочих мест в государственных структурах, промышленности и корпоративном секторе. Об этом CNews сообщили представители« Ред Софт».

В ходе технических испытаний специалисты подтвердили корректную работу всех ключевых компонентов устройства под управлением «Ред ОС М». Операционная система обеспечивает полноценное функционирование планшета в контуре современной отечественной мобильной инфраструктуры, поддерживает запуск Android- и Linux-приложений, интегрируется с российскими сервисами и позволяет адаптировать устройство под широкий спектр корпоративных задач.

Aquarius AQpad R380M — защищенный планшет российского производства. Устройство оснащено 8,4-дюймовым дисплеем, поддерживает работу в мобильных сетях и имеет усиленную защиту от воздействия внешней среды, что делает его одинаково эффективным как в офисной среде, так и на производственных объектах: планшет защищен от воды и пыли по стандарту IP68, выдерживает падения с высоты до 120 см, а легкий корпус и емкий аккумулятор делают его удобным для длительной мобильной работы.

Подтвержденная совместимость Aquarius AQpad R380M и «Ред ОС М» предоставляет заказчикам дополнительную возможность при выборе российских программно-аппаратных решений на базе отечественных компонентов, что особенно востребовано в рамках задач импортозамещения и перехода на российское ПО в корпоративном и государственном секторах.



