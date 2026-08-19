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Oberon и mrnet объединят компетенции в области построения ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и обеспечения стабильной связи для корпоративных заказчиков

Интегратор Oberon и компания mrnet объединят компетенции в области построения ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и обеспечения стабильной связи для корпоративных заказчиков. Партнерство Oberon и mrnet направлено на создание комплексных решений для бизнеса, которому необходимо обеспечить надежную работу сетевых сервисов, удаленных объектов и распределенных офисов. В рамках совместной работы заказчики смогут получить не только телекоммуникационную услугу, но и поддержку при проектировании, внедрении и эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

Oberon работает на российском ИТ-рынке с 2003 г. и реализует проекты в сфере инженерной инфраструктуры зданий, центров обработки данных, телекоммуникаций, мультимедийных комплексов, информационной безопасности, сервиса и аутсорсинга. Компания обладает экспертизой в построении технологических решений для организаций различного масштаба и отраслевой специфики.

mrnet разрабатывает решения для построения отказоустойчивой телеком-инфраструктуры бизнеса – от офисов и торговых точек до производственных, логистических и удаленных объектов. В основе решений лежит технология «Бондинг» (объединение нескольких подключений в единый отказоустойчивый канал передачи данных), позволяющая одновременно использовать фиксированный интернет и мобильные сети разных операторов и исключать зависимость от одного провайдера или подключения.

Совместные решения особенно актуальны для компаний с территориально распределенной структурой: розничных сетей, ресторанов, аптек, автозаправочных станций, логистических и производственных предприятий. Для таких организаций стабильный интернет необходим не только для доступа сотрудников к корпоративным системам, но и для работы эквайринга, программ лояльности, облачных сервисов, видеонаблюдения, телефонии, корпоративных систем и V*N-подключений.

Одним из плюсов сотрудничества станет возможность централизованного управления сетевой инфраструктурой. Через личный кабинет mrnet заказчики могут централизованно контролировать состояние сети и подключенного оборудования, отслеживать статистику и события, проводить диагностику и управлять доступными параметрами оборудования. Оборудование поддерживает различные сценарии построения защищенных туннелей и многоканального подключения (в режиме основного канала или «горячего»/«холодного» резерва).

Для Oberon партнерство с mrnet расширяет возможности по реализации проектов, в которых телекоммуникационная инфраструктура является частью комплексной ИТ-архитектуры. Для mrnet сотрудничество с системным интегратором открывает доступ к более масштабным проектам и позволяет предлагать заказчикам дополнительные решения в области инфраструктуры, информационной безопасности и сервисного сопровождения.

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«Современный бизнес ожидает от ИТ-инфраструктуры не только высокой скорости, но и предсказуемости, управляемости и готовности к отказам. Объединение экспертизы Oberon и mrnet позволяет формировать решения, учитывающие весь контур задач заказчика — от подключения удаленной площадки до интеграции связи в единую корпоративную инфраструктуру», — отметила Анастасия Калашникова, директор по маркетингу Oberon.

«Для распределенного бизнеса связь давно перестала быть отдельной телеком-услугой – она встроена в работу всей ИТ-инфраструктуры. Партнерство с Oberon позволяет нам заходить в такие проекты комплексно: не просто обеспечивать объект интернетом, а учитывать архитектуру, оборудование и сервисы, которые должны продолжать работать при сбоях отдельных каналов», – отметила Нина Цирулик, коммерческий директор mrnet.

Партнеры планируют развивать совместные проекты для организаций, которым требуется быстро подключать новые объекты, повышать отказоустойчивость телеком-инфраструктуры и обеспечивать непрерывную работу критически важных сервисов.

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