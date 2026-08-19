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МТС и СахГУ будут развивать цифровую образовательную среду на Сахалине

МТС и Сахалинский Государственный университет (СахГУ) заключили соглашение о партнерском сотрудничестве. Стороны договорились о совместном развитии цифровой среды университета и кампуса «СахалинТех». Соответствующее соглашение подписали директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев и исполняющий обязанности ректора СахГУ Алексей Огнев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевым направлением сотрудничества станет реализация совместных технологических проектов, направленных на развитие высшего образования и повышение доступности услуг связи в Сахалинской области. Так, в рамках Соглашения планируется запуск специального образовательного тарифа МТС для сотрудников и студентов СахГУ. Данный тариф обеспечит доступ к образовательным сервисам и ресурсам на онлайн-платформах Университета.

Кроме того, оператор и вуз планируют изучение совместных технологических инициатив с использованием цифровых технологий – интернета вещей, 5G и искусственного интеллекта. Также МТС и СахГУ будут взаимодействовать в сфере образовательных и кадровых проектов. Среди них - организация совместных лекций, презентаций и дней открытых дверей. Для успешных студентов ИТ-специальностей МТС организует стажировки без отрыва от учебного процесса в рамках специальных учебных программ, поможет определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в ИТ-сфере.

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«МТС активно вкладывает ресурсы в развитие талантливой молодежи. Мы запускаем продукты и сервисы, ориентированные на молодое поколение, реализуем социальные и образовательные проекты с ведущими вузами страны. Как один из крупнейших работодателей России мы заинтересованы в талантливых и перспективных молодых людях, готовых вкладывать в Дальний Восток весь свой потенциал. Уверен, что сотрудничество с СахГУ поможет быть еще ближе к активной аудитории и позволит делиться современными технологическими компетенциями как со студентами, так и с преподавателями вуза», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Развитие современного университета невозможно без глубокой интеграции передовых ИТ-решений с образованием и наукой. Реализация проекта создания кампуса мирового уровня «СахалинТех» и работа с современной молодежью требует от нас создания высокотехнологичной цифровой среды. Партнерство с МТС - это стратегический шаг к формированию современной экосистемы, где искусственный интеллект, скоростная связь и интернет вещей станут повседневным инструментом для наших студентов и сотрудников», - сказал исполняющий обязанности ректора СахГУ Алексей Огнев.

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