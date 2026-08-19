Ландшафт исследований в области цифровой трансформации (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе анализа публикационной активности выделил ключевые тематики изучения цифровой трансформации и проследил, как менялась исследовательская повестка за последние 15 лет. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Исследование основано на библиометрическом анализе 18 тыс. научных публикаций, отобранных из массива 186 тыс. документов за 2010–2025 гг., индексируемых в Scopus, по результатам тематического моделирования ключевых слов методом LDA. Для оценки структуры исследовательского поля использована стратегическая диаграмма Кэллона.

Главные выводы

В массиве публикаций за 2010–2025 гг. выделены семь тематических кластеров, которые в укрупненном виде отражают три группы исследовательских вопросов: что меняется — макроэкономические процессы, производительность и конкурентоспособность; кто меняет — корпорации и государство; как происходят изменения — в частности, через перестройку бизнес-моделей, применение ИИ, ESG-подходов.

За 15 лет исследовательская повестка прошла путь от измерения эффектов новых технологий и их теоретического осмысления к практическим аспектам цифровой трансформации. В работах 2010–2016 гг. формировались эмпирические и концептуальные основы направления, в 2017–2019 гг. закрепились его ключевые понятия и подходы к управлению изменениями. Пандемия COVID-19 стала акселератором: массовый переход в онлайн выдвинул на первый план устойчивость и цифровую зрелость организаций, ускорил распространение платформенных бизнес-моделей. В 2023–2025 гг. фокус сместился к комплексной цифровой трансформации предприятий, ее устойчивым эффектам и возможностям роста за счет ИИ.

Общий контур исследовательского поля формируют три базовые тематики, раскрывая один из ракурсов цифрового перехода: технологический («Инновации, технологические изменения и результативность»), организационно-трансформационный («Цифровая трансформация и цифровые инновации»), экономический и статистический («Цифровая экономика»). Относящаяся к нишевым тематика «Цифровое правительство» охватывает регулирование цифровых технологий, цифровизацию госуправления и госсектора.

Рассмотрение цифровой трансформации в перечисленных измерениях позволяет очертить актуальные вопросы для основных акторов. Для бизнеса рост внимания к ИИ, цифровой зрелости и ESG повышает значимость интеграции новых технологий в устойчивые бизнес-модели и поиска источников финансирования. Для государства относительная обособленность тематики цифрового правительства может указывать на необходимость теснее связывать цифровизацию управления с инновационной политикой и общей трансформационной повесткой. Для общества особое значение приобретают цифровые компетенции, которые могут расширять карьерные возможности, способствовать социальной мобильности и сокращению неравенства.