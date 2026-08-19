CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Kraftway и Proway заключили партнерское соглашение

Российский дистрибьютор ИТ-оборудования и решений в сфере информационной безопасности Proway, и российский производитель доверенной вычислительной техники Kraftway заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Proway.

Сотрудничество компаний позволит расширить продуктовый портфель Proway российскими вычислительными решениями Kraftway. В свою очередь, вендор получит возможность продвижения на широкую партнерскую сеть дистрибьютора.

Kraftway специализируется на разработке и производстве электронных компонентов и ПО, а также вычислительной техники с интегрированными средствами защиты информации. Компания делает упор на создание решений с высоким уровнем локализации. Продукция вендора входит в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, что подтверждает российское происхождение оборудования.

Партнерам Proway станут доступны доверенные решения Kraftway, среди которых серверные системы и оборудование для создания верхнеуровнего АСУ ТП, СХД и клиентские системы.

При разработке решений Kraftway стремится учитывать запросы государственного и корпоративного секторов, включая такие сферы, как здравоохранение, телеком, финансовый сектор и другие.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

«Партнерство с Kraftway – важный шаг, который дополнит продуктовый портфель Proway российскими решениями. Многолетняя технологическая экспертиза вендора в сочетании с VAD-сервисами Proway позволят предложить нашим партнерам больше гибкости при выборе оборудования для построения и модернизации ИТ-инфраструктуры», – сказал директор по развитию бизнеса департамента «Российские производители» Proway Никита Большаков.

Павел Васильев, директор департамента по работе с партнерами Kraftway: «Сотрудничество с Proway расширяет каналы поставок нашей вычислительной техники и приближает продукцию Kraftway к широкой партнерской сети по всей России, что особенно важно на фоне растущего спроса на доверенную вычислительную технику».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Для ИИ-чипов введут балльную систему определения российскости. Для автомобильной электроники тоже

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще