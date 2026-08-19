K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила портфель решений интегратора ITECH

ГК «Корус Консалтинг» и веб-интегратор ITECH заключили партнерское соглашение о продвижении и внедрении HRM-платформы K-Team на российском рынке. Продуктовый портфель ITECH пополнился готовым решением для цифровизации полного цикла HR-процессов и управления персоналом на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Веб-интегратор ITECH – ИТ-партнер среднего и крупного бизнеса. Более 25 лет компания разрабатывает высоконагруженные и безопасные системы федерального уровня и автоматизирует внутренние бизнес-процессы на базе «Битрикс24». ITECH – аккредитованная ИТ-компания Минцифры России.

K-Team HRM построена на базе отечественной платформы «Битрикс24», имеет открытый исходный код и легко кастомизируется под уникальные бизнес-процессы без масштабных доработок. Кроме того, K-Team интегрируется с другими корпоративными сервисами («1С», Active Directory, мессенджерами, электронной почтой и не только), создавая единое цифровое пространство для совместной работы.

Сотрудничество «Корус Консалтинг» и ITECH расширяет возможности российских компаний в области цифровой трансформации HR, а также дает возможность использовать полнофункциональные отечественные решения в рамках импортозамещения, соответствующие требованиям регулятора.

«Кадровую автоматизацию мы в ITECH ведем не первый год и хорошо понимаем задачи HR-служб крупного бизнеса. Сейчас компании все чаще хотят трансформировать корпоративный портал в полноценную систему управления персоналом, и теперь мы предлагаем клиентам готовую HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24» с системным онбордингом, оценкой 360, обучением сотрудников, целеполаганием и управлением KPI. Решение быстро настраивается с учетом потребностей и особенностей конкретной компании, а также может масштабироваться и развиваться. Для ITECH это новый виток развития HR-направления», – сказала Евгения Круглова, генеральный директор ITECH.

Благодаря продуманным шаблонам, виджетам и более чем 50 готовым модулям K-Team HRM адаптируется к задачам любой компании в сжатые сроки. А встроенный ИИ-помощник BitrixGPT помогает автоматизировать рутинные HR-процессы: формировать описания вакансий, писать тексты, генерировать изображения и ставить поручения сотрудникам.

Платформа работает в формате on-premise, включена в реестр отечественного ПО и совместима с российскими операционными системами и базами данных PostgreSQL и MySQL. K-Team HRM особенно востребована в компаниях со сложной структурой и высокими требованиями к безопасности данных, где критически важны скорость внедрения и предсказуемая стоимость владения.

«Партнерство с ITECH – это усиление нашего присутствия в сегменте комплексных проектов для крупного бизнеса. Интегратор обладает экспертизой в построении сложных цифровых экосистем, что позволяет нам совместно предлагать рынку не просто инструмент автоматизации HR-процессов, а стратегическое решение для управления персоналом, которое органично встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру компании и приносит быстрый измеримый результат», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».