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66% российских туркомпаний считают рост количества интеграций главным технологическим вызовом

Компания ORS, российский разработчик ИT-решений для авиации и туризма, провела исследование «Агенты 2026: Как топ-менеджеры видят будущее туристических технологий в России». Работа основана на опросе топ-менеджеров ведущих российских туристических компаний, обслуживающих более 60% рынка России. Исследование посвящено технологическим вызовам, инвестиционным приоритетам и ожиданиям от технологий, которые определят развитие отрасли к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Главный вызов: сложность интеграций

Абсолютным лидером среди технологических вызовов стал рост сложности и количества интеграций — его отметили 66% респондентов. Современное агентство вынуждено одновременно работать с глобальными дистрибутивными системами (GDS), NDC-протоколами и прямыми API-подключениями с поставщиками контента. Поддержание этой экосистемы в рабочем состоянии требует значительных ресурсов и компетенций.

Второй эшелон вызовов (по 30–40% ответов) составили киберугрозы, быстрая смена технологий и геополитическая нестабильность. Последний фактор напрямую влияет на ИT-стратегию: резкое изменение турпотоков заставляет агентства в сжатые сроки подключать новых поставщиков, перестраивать маршрутизацию и правила продаж. Это усиливает нагрузку на интеграционные процессы и требует гибких технологических решений.

Технологии, формирующие будущее

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Наибольший интерес у респондентов вызывает искусственный интеллект: 63% ожидают от него наибольшего экономического эффекта к 2030 году. Также респонденты отметили внедрение протокола NDC (53%), машинное обучение и диверсификацию платежных инструментов (по 41%) и кибербезопасность (22%). Динамическое ценообразование воспринимается как обязательный элемент современной коммерческой модели туристического агентства: 50% агентств уже используют эту технологию, а еще 18% планируют внедрение в ближайшие годы. Это свидетельствует о переходе отрасли от фиксированных тарифов к гибкому ценообразованию, основанному на аналитике клиентов и спроса.

ИT-аутсорс как стратегический тренд

Исследование зафиксировало устойчивую модель развития в части управления ИT-ресурсами. В течение трех лет больше трети (36%) респондентов ожидают роста доли ИT-аутсорса, 54% планируют сохранить долю аутсорса на прежнем уровне и только 6% прогнозируют снижение. Это важный сигнал: агентствам всё сложнее самостоятельно закрывать задачи по интеграциям, автоматизации, работе с авиационным контентом и развитию новых сервисов. Сотрудничество с профильным технологическим партнёром становится способом быстрее получать готовую функциональность без раздувания собственной команды разработки.

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